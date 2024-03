Objavljena prognoza do 9. aprila: Najavljeno novo pogoršanje vremena i pad temperature

Nestabilno vrijeme zadržaće se do četvrtka uz povremene padavine u centralnim i istočnim predjelima, te intenzivnije pljuskove na jugu i jugozapadu Bosne i Hercegovine.

Stabilizacija vremenskih prilika prognozira se od 29. marta i zadržaće se do 3. aprila, a novo pogoršanje sa slabim i povremenim pljuskovitim padavina izgledno je od 4. aprila do kraja prognoznog perioda.

Od 27. marta do 3. aprila prognozira se jak vjetar dominantnog južnog pravca sa povremenim olujnim udarim najizraženijim na zapadu i jugozapadu naše zemlje.

Do 27. marta, u Bosni minimalne jutarnje temperature kretaće se od 2 do 6, u Hercegovini od 4 do 9 °C, danju u Bosni do 19 °C u Hercegovini do 22 °C.

Od 28. marta do kraja prognoznog perioda, očekuje se blagi porast temperatura zraka pod uticajem juga, pa tokom jutra u Bosni se očekuju od 5 do 10, u Hercegovini od 8 do 13 °C, a maksimalne u Bosni do 21 u Hercegovini do 23 °C. prenosi Radiosarajevo

Facebook komentari