Kako navode, danas u poslijepodnevnim satima, očekuje se naoblačenje koje će usloviti i nove padavine. Kiša je izgledna u većem dijelu zemlje, na planinama centralne i istočne Bosne moguć je i snijeg.

Uz ovo pogoršanje pristiže i nešto hladnija zračna masa koja će usloviti i izraženiji osjet nelagode kada su u pitanju jutarnje temperature zraka, posebno izraženo u srijedu kada se očekuje i prizemni mraz sa minimalnim temperaturama u Bosni od -3 do 2 °C. U periodu od 20. do 23. marta izgledno je stabilno vrijeme uz obilje sunčanih sati i ugodne dnevne temperature, a novo pogoršanje prognozira se od 24. do kraja mjeseca.

U posljednjoj martovskoj sedmici, uz dominantan južni vjetar, najintenzivnije padavine se očekuju na jugu i jugozapadu, nešto manje na zapadu, sjeveru i u centralnim krajevima, a najmanje padavina očekuje se na istoku i sjeveroistoku.

Do 24. marta, u Bosni minimalne jutarnje temperature kretaće se od 1 do 6, u Hercegovini od 3 do 8 °C, danju u Bosni do 17 °C u Hercegovini do 19 °C. Od 25. marta do kraja prognoznog perioda, očekuje se blagi porast minimalni temperatura zraka, pa se u Bosni očekuju od 4 do 9, u Hercegovini od 7 do 12 °C, a maksimalne u Bosni do 18 u Hercegovini do 21 °C, navode meteorolozi FHMZ-a.

Objavljena prognoza do 31. marta: Pred nama zahlađenje i padavine – negdje kiša, a negdje snijeg

Foto: Bhmeteo.ba / Dolaze padavine i hladniji dani

Federalni hidrometeorološki zavod objavio je danas, 18. marta, srednjoročnu prognozu za period do 31. marta.

U posljednjoj martovskoj sedmici, uz dominantan južni vjetar, najintenzivnije padavine se očekuju na jugu i jugozapadu, nešto manje na zapadu, sjeveru i u centralnim krajevima, a najmanje padavina očekuje se na istoku i sjeveroistoku.

Istovremeno su se oglasili i na stranici BHmeteo, također najavivši da sa zapada postepeno dolazi do naoblačenja koje će prema kraju dana i večeras usloviti padavine u većem dijelu zemlje – kišu, a na višim planinama susnježicu i snijeg.

“Najmanje padavina, gdje bi one u dobrom dijelu i izostale očekuje se na sjeveru i sjeveroistoku Bosne. U ostatku zemlje prognozirana količina u rasponu od 1 do 10 l/m2. U dijelovima centralne i sjeverozapadne Bosne do 20 l/m2.

Padavine će relativno brzo preći preko naših krajeva. Sutra (19. marta) od jutarnjih sati postepeno razvedravanje sa sjevera. Za razliku od današnjeg dana, sutra osjetno svježije, a dodatni osjećaj svježine pojačavat će sjeverac i bura. Vjetar će utihnuti prema kraju dana, a u kombinaciji sa vedrinom uslijedit će hladna noć na srijedu.

U srijedu (20. marta) ujutru dočekat će nas slab do umjeren mraz. U većem dijelu zemlje temperature između -4 i 1°C. Nešto toplije na jugu Hercegovine do oko 4°C. Po kotlinama i duž rijecnih tokova moguća magla. Kasnije tokom dana ugodnije i uz obilje sunčanog vremena u svim krajevima.

Od četvrtka ponovo porast temperatura, ali i nastavak promjenjivog vremena, uz smjenu sunčanih i oblačnih intervala. U petak lokalno padavine. Subota jačanje južine uz temperature do 24°C, kao najava novih padavina i zahlađenja u nedelju/ponedeljak”, navodi BHmeteo.

