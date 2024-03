Kiša i pljuskovi u većem dijelu BiH, najavljen i snijeg u određenim dijelovima

Temperature zraka izmjerene u 7.00 sati: Bjelašnica -1; Široki Brijeg 4; Ivan-sedlo i Sanski Most 5; Livno, Prijedor i Sokolac 6; Banja Luka, Bugojno, Mostar i Sarajevo 8; Trebinje i Zenica 9; Gradačac, Neum i Tuzla 10 stepeni.

Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne povremeno se očekuje slaba kiša ili kratkotrajan lokalni pljusak. Na vrhovima planina će padati i snijeg.

Prestanak padavina u poslijepodnevim satima. Na području Hercegovine slabiji lokalni pljuskovi se očekuju od sredine dana prema poslijepodnevnim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18, na jugu zemlje do 20 stepeni.

U Sarajevu će biti pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa kišom. Smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 14 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

U ponedjeljak 18.3.2024. u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne. Sredinom dana se očekuje novo naoblačenje koje će usloviti kišu i pljuskove. Glavnina padavina je od večernjih sati i tokom noći na utorak. Vjetar slab do umjerene jačine jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7°C, na jugu zemlje do 10°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 19°C.

U utorak 19.3.2024. u Bosni i Hercegovini dio prijepodneva oblačnije vrijeme sa kišom i pljuskovima. Na planinama će padati i snijeg. U drugoj polovini dana posvuda smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Na području Hercegovine i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 7°C, na jugu zemlje do 11°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 8 i 12°C, na jugu zemlje od 14 do 17°C. prenosi n1

