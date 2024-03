Nakon tople zime stiže još toplije ljeto?

Zasad još nema detaljnijih prognoza bh. meteorologa za nadolazeće proljeće i ljeto, no zato strah od visokih temperatura postoji u Srbiji.

– Od pet najtoplijih godina imamo četiri nakon 2018. godine. To nam govori da dolazi do ubrzanja klimatskih promjena, odnosno sve viših temperatura. Ova zima bila je topla i najtoplija u Srbiji za 3,9 stepeni od normale, a u Beogradu čak 4,5 stepeni toplije. Ako pogledate ljestvicu do 2007. godine, najtoplija zima bila je upravo te godine, u ljeto 2007. godine, kada smo imali temperaturne rekorde i kada je u Smederevskoj Palanci zabilježena temperatura od 44,9 stepeni. Nakon toga uslijedila su još četiri topla ljeta, 2018., 2019., 2022. i najtoplije 2023. godine – objasnio je zamjenik ravnatelja srpskog RHMZ-a Goran Pejanović.

Ove godine vlada i fenomen El Niño koji pridonosi visokim godišnjim temperaturama. Zamjenik direktora tako za Srbiju najavljuje kako bi temperatura u 2024. ljeti mogla odstupati do dva stepena Celzijusa iznad prosjeka.

– Ono čega se najviše plašimo je broj tropskih dana, kada maksimalne dnevne temperature prelaze 35 stepeni, što jako otežava život i ljudima i životinjama i drugim bićima. Treba očekivati ​​da će polovica ljeta biti s maksimalnom temperaturom većom od 30 stepeni! – dodao je.

Pejanović upozorava kako će visoke temperature izrazito loše utjecati na građane jer se neće moći naspavati, a posebnu će brigu o zdravlju morati voditi ugrožene grupe građana. Osim smanjenja emisija plinova, Pejačević smatra kako se novoj situaciji treba i prilagoditi, pišu Vijesti.ba.

