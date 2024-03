10 grešaka prisutnih kod velikog broja postača

Na osnovu spomenute formule kroz ovaj tekst, kratko i bez detaljnijih pojašnjenja, ukazati na neke greške koje čine postači u toku posta, ne znajući da ih to može skupo koštati ili u najmanju ruku da to bude razlogom propuštanja velikih nagrada. prenosi HAYAT

Neravnomjerno raspoređivanje snage; mnogo je onih koji u početku ramazana ”zasuču rukave” i počnu žestokim tempom sa ibadetima, a kako ramazan prolazi, tako i njihov tempo slabi, tako da na kraju ramazana skoro da nikako ne ibadete. Allahov Poslanik je kazao: ”Najdraža djela Uzvišenom Allahu su ona koja su kontinuirana pa makar bila i neznatna.“ (Buharija i Muslima od Aiše, r.a.).

Nepoznavanje onoga što kvari post; često smo svjedoci izjava iz kojih vidimo da postači za određene stvari smatraju da kvare post, a ustvari to nije tako, dok za druge stvari smatraju da ne kvare post i čine ih, a one ustvari kvare post. Koliko je ljudi koji poste i u toku posta konzumiraju duhan, pod izgovorom da to nije niti jelo niti piće, a ako pogledamo knjige islamskih učenjaka vidjet ćemo da oni imaju jednoglasan stav da konzumiranje duhana kvari post.

S druge strane mnogi ljudi za određene grijehe, kao što je laž, ogovaranje, gledanje u žene, nenošenje mahrame, smatraju da njihovo činjenje kvari post, što je neispravno. Činjenje spomenutih grijeha sigurno umanjuje nagradu posta, ali to ne znači da je post osobe koja to učini neispravan.

Ubjeđenje da je spavanje ibadet; dešava se da ljudi veliki dio ramazana provode spavajući, oslanjajući se u tome na riječi Allahovog Poslanika: ”Spavanje postača je ibadet.“ Ovaj hadis nije vjerodostojan i ne može se koristiti u dokazivanju šerijatskih propisa, kao što je potvrdio šejh Albani u više svojih knjiga.

Činjenje grijeha u toku posta; kod velikog broja postača dešava se da se kod njih ne razlikuje dan u kojem poste i dan u kojem ne poste, jer neprestano čine grijehe. Kazao je Allahov Poslanik: ”Ko ne ostavi lažan govor i postupanje po tome, Allahu nije potrebno da ostavi jelo i piće.“ (Buharija, od Ebu Hurejre, r.a.)

Odgađanje iftara; velik broj ljudi, iz neke predostrožnosti koja nema utemeljenja u islamu, makar bili sigurni da je sunce zašlo i da je nastupio akšam, odgađaju iftar smatrajući da je to ibadet. Allahov Poslanik je kazao: ”Ljudi neće prestati biti u dobru sve dok budu požurivali sa iftarom.“ (Buharija i Muslim) Jedni čekaju da mujezin završi učenje ezana i nakon toga iftare – što je greška, a drugi čekaju da klanjaju akšam-namaz i vrate se iz džamije, a potom iftare, ne znajući da Allahov Poslanik nikada nije klanjao akšam prije negoli je iftario

Držanje mushafa u rukama tokom teravih-namaza; osoba koja drži mushaf u rukama tokom teravih-namaz čini nekoliko prekršaja (izostavlja nekoliko sunneta); ne veže ruke u namazu, ne diže ruke prilikom odlaska na ruku’ i povratka sa ruku’a, ne gleda u namazu u mjesto činjenja sedžde.

Odnos postača prema djeci; mnogo je onih koji u ramazanu čine prekršaje i greške u pogledu svoje djece. Mnogo je roditelja koji ne znaju da li su njihova djeca postala punoljetna i ne naređuju im da poste. Kada dijete postane punoljetno (po islamskom načinu određivanja) obavezno je da posti i na njega se odnose šerijatske naredbe, od kojih je i post mjeseca ramazana.

Također, mnogo je roditelja koji ne navikavaju svoju djecu na post prije punoljetnosti, što je greška. Neki roditelji, da im Allah oprosti, svojoj djeci koja žele da poste, nakon što postanu punoljetni, zabranjuju post, što je opet veliki grijeh.

