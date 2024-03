Umjereno do pretežno oblačno vrijeme u BiH, kiša u Hercegovini

Temperature zraka u 07 sati (°C): Bjelašnica -3; Sokolac 1; Drvar 2; Bijeljina, Doboj, Ivan Sedlo 3; Bugojno, Livno, Tuzla 4; Gradačac, Sarajevo, Zenica 6; Bihać, Široki Brijeg, Srebrenica, Trebinje 7; Banja Luka, Prijedor, Sanski Most 8; Mostar 9; Neum 10; Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 940 hPa, za 2 hPa je niži od normalnog i lagano opada.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. Na planinama slab snijeg. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 8 do 14 °C.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremeno je moguća kiša ili lokalni pljusak. Dnevna temperatura zraka oko 10 °C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, piše FENA.

