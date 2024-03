Meteorolozi objavili prognozu do 25. marta: Nove promjene vremena pred nama

Do kraja radne sedmice na prostoru Bosne i Hercegovine, temperature zraka bit će niže u odnosu na protekli period, najavljuju meteorolozi.

Navode kako će u centralnim i sjevernim područjima preovladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s povremenom kišom ili kraćim lokalnim pljuskom. Na planinama izgledan slab snijeg.

Na jugu zemlje, u utorak se prognozira kiša, a od srijede uz prestanak padavina, doći će do postepenog razvedravanja. Puhat će slab vjetar sjevernog smijera, a na jugu zemlje slaba do umjerena bura. U Bosni za dane vikenda pretežno oblačno i suho. Na jugu zemlje djelimično oblačno i sunčano. Minimalne temperature zraka varirat će između 1°C i 5°C u Bosni, na jugu Hercegovine do 8°C. Najviše dnevne temperature u Bosni između 7°C i 13°C, na jugu zemlje do 16°C.

Promjenjive vremenske prilike očekuju se u periodu od 18. do 25. marta. Kiša je moguća u utorak (19.03.), srijedu (20.03.) i u dane vikenda 23. i 24. marta. Stabilnije vremenske prilike prognoziraju se 21. i 22. marta.

Jutarnja temperatura između 0°C i 5°C u Bosni, na jugu zemlje do 8°C. Najviša dnevna temperatura u Bosni od 5°C do 11°C, u Hercegovini do 13°C. Od 23. marta moguć je pojava mraza s jutarnjim temperaturama u Bosni i do -6°C. prenosi Radiosarajevo.

Facebook komentari