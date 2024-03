Muškarci i žene u BiH među najvišima u Evropi i svijetu

Na portalu landgeist.com, koji inače često izbacuje jako zanimljive statističke podatke i informacije pretočene u živopisne karte, objavljene dvije iznimno zanimljive, a koje po zemljama pokazuju kolika

je prosječna visina žena i muškaraca u pojedinim europskim zemljama i krajevima. Ružičastim nijansama nivelirana je karta prosječne visine žena. Dok je karta po prosječnim visinama muškog stanovništva iscrtana u različitim nijansama plave boje. Svakako, kad je riječ o objavljenim kartama, treba imati na umu kako su Europljani među najvišim ljudima u svijetu u obje kategorije i među ženama i među muškarcima.

Nizozemke najviše na svijeti

Prema podacima NCD-RisC-a, Nizozemke su najviše žene, ne samo u Europi nego i u cijelom svijetu. Prosječne su visine od 170,4 cm. Prema objavljenoj karti, Nizozemke su zauzele prvo mjesto ispred Crnogorki (170 cm) i Dankinja (169,5 cm).

Žene u BiH među najvišima u EuropiŽene u BiH među najvišima u Europi

Zanimljivo je i to kako su Nizozemke i Crnogorke ujedno najviše i druge najviše žene na svijetu. Među globalnih top 20, prema prosječnoj visini žena, čak je 19 europskih zemalja, što je itekako zanimljiv podatak.

Kad je riječ o visini žena, BiH se nalazi u samom vrhu na ovoj karti. Prosječna visina žena je čak 167,5 cm. Od bh. žena u okruženju, uz Crnogorke, još su nešto više i žene iz susjedne Srbije s prosječnom visinom od čak 168,3 cm. Naime, kako su objavili na portalu landgeist.com, žene iz nordijskih, baltičkih, srednjo- europskih i zemalja bivše Jugoslavije najviše su u Europi i svijetu. U skladu s tim jedne od najviših žena su i one iz Danske (169,5 cm). Slijede Estonije (168,7 cm) i Latvije (168,6 cm). Žene na Cipru daleko su najniže žene u Europi s prosječnom visinom od 160,6 cm. Zanimljivo je i to kako su među najnižim ženama u Europi one iz Sjeverne Makedonije (160,9 cm). Slijede Portugal (161,2 cm), Turska i Italija (161,8 cm) te Španjolske (162 cm).

Nizozemci najviši u muškoj konkurenciji

Kad je riječ o muškarcima, karta je poprilično slična. Naime, također prema podacima koje je na svojoj mrežnoj stranici objavio NCD-RiSC, Nizozemci su najviši muškarci. Ne samo u Europi nego iu cijelom svijetu, s prosječnom visinom od čak 183,8 cm. Zauzeli su na ovoj ljestvici također prvo mjesto, ispred Crnogoraca (183,3 cm) i Estonaca (182,8 cm). I tu možemo vidjeti kako su i muškarci iz nordijskih, baltičkih, srednjoeuropskih i zemalja bivše Jugoslavije najviši ljudi u Europi i svijetu.

I prema ovoj karti, muškarci na Cipru definitivno su najniži u Europi s prosječnom visinom od samo 172,7 cm. Kad je riječ o visini muškaraca, Bosna i Hercegovina pozicionirala se na zavidnom četvrtom mjestu u Euro- pi i svijetu. U ovoj kategoriji u našem bližem okruženju među najvišima su Slovenci (181 cm). Slijede Hrvati (180,8 cm), a potom susjedni Srbijanci (180,7 cm). Sličnu prosječnu visinu imaju skandinavske zemlje, poslovično po- znate po svojoj velikoj visini.

Muškarci u BiH među najvišima u Europi

Uz Ciprane, među najnižim muškarcima u Europi su Albanci (174,1 cm) i Bugari (174,2 cm). Talijani su, kao i u slučaju karte s prosječnim visinama žena, također među nižima kad je riječ o prosječnoj visini muškaraca sa samo 174,4 cm prosječne visine, kao i Portugalci, piše financa.

