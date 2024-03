PROGNOZA SE MNOGIMA NEĆE DOPASTI: EVO KAKVO NAS VRIJEME OČEKUJE IDUĆIH DANA

Sutra nas očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Na vrhovima planina se očekuje snijeg. Obilnije padavina u Hercegovini, zapadnim i djelimično centralnim područjima Bosne. Vjetar u Bosni slab do umjeren južni i jugoistočni, u jutarnjim satima povremeno sa jakim udarima. U Hercegovini prije podne jak, a poslije podne uglavnom slab jugo. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 16 °C.

U utorak pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Na planinama se očekuje slab snijeg. Poslije podne u većem dijelu zemlje se očekuje slaba kiša, a tokom noći uglavnom u Hercegovini. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 8 do 12, na jugu do 14 °C.

Pretežno oblačno vrijeme očekuje nas u srijedu. Poslije podne i tokom noći u Bosni slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Na planinama slab snijeg. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 17 °C. prenosi Hayat

Facebook komentari