Meteorolozi objavili prognozu do 14. marta: Kad (i gdje) stiže zahlađenje?

Kako navode, ni prvih sedam dana marta po pitanju temperature zraka neće biti u skladu s kalendarom. Tople zračne mase sa sjevera Afrike i dalje će uvjetovati nestabilno, ali i dalje iznadprosječno toplo vrijeme.

Nebo će biti uglavnom prekriveno oblacima, koji će usloviti kišu ili kraći lokalni pljusak. Više kiše očekuje se na jugu i jugozapadu zemlje. Minimalne temperature zraka varirat će između 4°C i 9°C u Bosni, na jugu Hercegovine do 11°C. Najviše dnevne temperature u Bosni između 10°C i 16°C, na jugu zemlje do 18°C.

Od četvrtka 7. marta prognozira se stabilizacija vremenskih prilika. Više sunčanih sati izgledno je na jugu zemlje. Temperature zraka će biti u laganom padu ali i dalje više od prosjeka.

Jutarnji mrazevi mogući su samo u višim područjima i u kotlinama centralne Bosne. Pred sami kraj prognoznog perioda (od 12. marta) prema raspoloživim sinoptičkim materijalima moguće je novo naoblačenje s kišom. Pojava snijega na visokim planinama nije isključena.

Jutarnja temperatura između -1°C i 4°C u Bosni, na jugu zemlje do 6°C. Najviša dnevna temperatura u Bosni od 4°C do 10°C, u Hercegovini do 12°C. prenosi Radiosarajevo

