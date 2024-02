Kiša u većem dijelu BiH, na planinama snijeg

Temperature zraka izmjerene u 7:00 sati (°C): Bjelašnica -2; Sanski Most 1; Banja Luka i Prijedor 2; Bugojno, Ivan Sedlo, Livno, Sokolac i Zenica 4; Bihać i Tuzla 5; Bijeljina i Sarajevo 6; Doboj 7; Gradačac i Srebrenica 8; Široki Brijeg 9; Mostar i Neum 10; Trebinje 12°C.

Danas u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa kišom. Jače padavine se očekuju na području Hercegovine. Na planinama će padati i snijeg. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 14°C.

U Sarajevu oblačno vrijeme sa kišom. Prestanak padavina se očekuje u poslijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 10°C.

U ponedjeljak 26.02.2024., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab u Posavini sjeverni, a u ostatku zemlje južni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu zemlje do 10, a dnevna od 10 do 16 °C.

U utorak 27.02.2024., pretežno oblačno vrijeme lokalno sa slabom kišom ili pljuskovima. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu zemlje do 12, a dnevna od 11 do 16, u sjevernim područjima Bosne do 19 °C.

U srijedu 28.02.2024., pretežno oblačno vrijeme. Povremeni i slabi lokalni pljuskovi su mogući u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, a dnevna od 12 do 18, na jugu i sjeveru zemlje do 20 °C, navedeno je iz FHMZ BiH. prenosi N1

