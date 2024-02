Konaković o susretu s O’Brienom: Spremni na svaki scenarij!

Pomoćnik američkog državnog sekretara za evropske i euroazijske poslove James O’Brien sa ambasadorom Michaleom Murphyem posjetio je MVP BiH gdje su se sastali s ministrom Elmedinom Konakovićem.

Konaković je neposredno nakon sastanka govorio za Vijesti.ba i prenio prve utiske i poruke ovog važnog američkog zvaničnika. Konaković navodi da je ova posjeta veoma važna zbog trenutne sigurnosne situacije u Evropi i cijelom svijetu.

– O’Brien je odličan poznavalac prilika u Bosni i Hercegovini i na Balkanu. Možemo reći da je dokazani prijatelj Bosne i Hercegovine. Prenio je poruke koje smo mi i ranije čuli od američke administracije, i opet nam pokazao posvećenost i fokus koju američka administracija ima prema nama, kaže Konaković.

Između ostalog, razgovarano je o evropskim integracijama i tome koliko je važno da američka administracija prenose svojim evropskim partnerima važnost otvaranja pregovora za BiH.

– Razgovarali smo naravno o tim sigurnosnim izazovima, o secesionističkim porukama. Možda ako to povežemo sa sjednicom NAC-a (Sjevernoatlanskog vijeća), to su zaista dva vrlo važna događaja. Možemo reći da Bosna i Hercegovina stabilno stoji na vanjskopolitičkom planu, da naši prijatelji širom svijeta pomno prate ono što se dešava u BiH, te su spremni priskočiti u pomoć u slučaju i pozitivnog i negativnog scenarija, navodi Konaković.

Ministar Konaković se osvrnuo i na najavljenu posjetu Milorada Dodika Rusiji, a u kontekstu približavnja rokova iz EU do kojih BIH mora ispuniti svoj dio zadaće. Pitali smo ga da li Dodik ide po mišljenje u Moskvu.

Today’s meeting between BiH FM @DinoKonakovic & US Assistant Secretary James C. O’Brien was a pivotal discussion on BiH’s European path and political climate.

Highlighting the US’s strong strategic interest in BiH, it reaffirms commitment to supporting BiH’s journey towards a… pic.twitter.com/P9GTicJrte

— Ministry of Foreign Affairs of BiH (@mfa_bih) February 2, 2024