Objavljena prognoza do utorka – evo kakvo nas vrijeme čeka za dane vikenda

Temperature zraka izmjerene u 7 sati (°C): Bjelašnica -5; Bugojno i Drvar -3; Ivan Sedlo, Livno, Sarajevo, Stolac i Tuzla -2; Doboj, Sanski Most i Široki Brijeg -1; Bihać i Zenica 0; Banja Luka i Srebrenica 1; Mostar 2; Trebinje 3; Bijeljina i Gradačac 4; Neum 7°C.

Bioprognoza: Biometeorološka prognoza je povoljnija, pod uticajem dodatne stabilizacije vremenskih prilika. Nakon oblačnog i hladnog jutra, u nastavku dana temperature zraka će porasti i biće ugodnije, uz sunčane intervale. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. Sa noćnim satima, opšta slika djelimično će se pokvariti, kod osjetljivijih osoba moguće su blaže poteškoće usljed blizine kratkotrajne i slabije izražene promjene.Danas u Bosni i Hercegovini mala do umjerena naoblaka. Po kotlinama u Bosni će biti dugotrajne magle. Novo naoblačenje sa sjevera tokom noći na subotu. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 11°C, na jugu zemlje do 15°C. U kotlinskom dijelu Sarajeva prije podne magla. Sunčanije u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura zraka oko 6°C.

U subotu naoblačenje u ranim jutarnjim satima će u sjevernim, sjeveroistočnim, istočnim i centralnim područjima Bosne i sjeveru Hercegovine usloviti slabu kišu u nizinama, a u višim područjima slab snijeg. Zatim se očekuje razvedravanje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 4°C, na jugu do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 11°C, na jugu zemlje do 15°C.

U nedjelju više oblačnosti u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne gdje su prije podne rijetko moguće veoma slabe padavine. U ostatku zemlje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar u Bosni većinom slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 1°C, na jugu do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 9°C, na jugu zemlje do 13°C.

U ponedjeljak očekuje se dosta sunčano sa malom naoblakom. Prije podne na sjeveru zemlje i po kotlinama u centralnim i istočnim područjima je moguća magla ili niska naoblaka. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 0°C, na jugu zemlje do 5°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 8°C, na jugu zemlje do 13°C.

U utorak očekuje se dosta sunčano sa malom naoblakom. Prije podne na sjeveru zemlje i po kotlinama u centralnim i istočnim područjima je moguća magla ili niska naoblaka. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 0°C, na jugu do 4°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 7°C, na jugu zemlje do 13°C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

Facebook komentari