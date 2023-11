JE LI ZAVRŠENO MIHOLJSKO LJETO? PROČITAJTE KAKVO NAS VRIJEME OČEKUJE NAREDNIH DANA

Intenzivnije padavine u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar jak sa olujnim udarima južni i jugozapadni. U večernjim satima vjetar slabi. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, a dnevna od 17 do 23 stepena.

U ponedjeljak u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Hercegovini i zapadnim područjima Bosne su moguću povremeni i slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, a dnevna od 16 do 22 °C.

U utorak pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Vjetar slab južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 15 do 21 °C.

U srijedu umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Vjetar slab zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 °C. prenosi Hayat

