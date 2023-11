Ovo je u opisu snimka koji nam je poslao, napisao čitatelj portala Radiosarajevo.ba Admin Č., koji je dopao da u ovom gradu u Bosni vladaju nevjerovatni vremenski uslovi kojima se ne može načuditi, piše Radio Sarajevo.

“Kada pogledate oba snimka sve će vam biti jasno”, dodao je Admin.

Nevrijeme stiglo u Bosnu i Hercegovinu: Pogledajte apokaliptične scene u Jablanici (I)

Video: @radiosarajevo pic.twitter.com/HRWrAxvUHj — Radio Sarajevo (@radiosarajevo) November 3, 2023

Pogledajte drugi snimak našeg čitatelja iz Jablanice:

Nevrijeme stiglo u Bosnu i Hercegovinu: Pogledajte apokaliptične scene u Jablanici (II)

Video: @radiosarajevo pic.twitter.com/zJpwBMvPVF — Radio Sarajevo (@radiosarajevo) November 3, 2023

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Tokom poslijepodneva postepeni prestanak padavina i smanjenje naoblake. Vjetar jak sa olujnim udarima južni i jugozapadni. Na planinama su mogući orkanski udari vjetra. U drugom dijelu dana vjetar u postepenom slabljenju. Dnevna temperatura zraka od 17 do 23 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno sa kišom. Poslije podne padavine postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Dnevna temperatura oko 19 °C.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA Nastavlja se razdoblje promjenjivih biometeoroloških prilika. Relativno visoke temperature, uz izraženije južno strujanje, kod osjetljivih osoba će uzrokovati jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Opšta slika će biti lošija u Hercegovini i Krajini. Savjetujemo Vam da ne pretjerujete sa aktivnostima. Drugi dio dana će biti malo ugodniji, usljed postepenog slabljenja vjetra i djelimične stabilizacije vremena.

Objavljena je prognoza do utorka:

U subotu 4.11.2023., pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično razvedravanje poslije podne. Kiša ili lokalni pljuskovi su mogući u Hercegovini, zapadnim, djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab na krajnjem sjeveru Bosne sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 12 do 18 °C.

U nedjelja 5.11.2023., pretežno oblačno i vjetrovito vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar jak sa olujnim udarima južni i jugozapadni. U večernjim satima vjetar slabi. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, a dnevna od 17 do 23 °C.

U ponedjeljak 6.11.2023., u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Hercegovini i zapadnim područjima Bosne su moguću povremeni i slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, a dnevna od 16 do 22 °C.

U utorak 7.11.2023., umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, a dnevna od 15 do 21 °C, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, piše Radiosarajevo.ba.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari