Policija do detalja objavila hodogram ubice Sulejmanovića

Tužilaštvo Tuzlanskog kantona i Uprava policije Tuzlanskog kantona, na zajedničkoj konferenciji su saopštili kako je poseban istražni tim zaključio da nije bilo protuzakonitog djelovanja nadležnih službenika u slučaju koji je šokirao javnost, kada je Nermin Sulejmanović brutalno u živom prijenosu usmrtio Nizamu Hećimović, potom još dvoje ljudi u Gradačcu.

“Nermin Sulejmanović je prije otvaranja Pošte došao da podigne sudsko rješenje, koje je pokušao podići prethodni dan, ali je Pošta prestala s radom, to je važno zbog motivacije, tajminga onoga što će uslijediiti nakon. On podiže sudsko rješenje kojim Sud odbacuje zahtjev za određivanjem privremenih mjera, otvara ga pred poštarem, toliko je on zainteresovan, potom odlazi kući, slika to rješenje, šalje ga prijatelju, uzima pištolj, kreće u kaznenu misiju, kreće prema kući Pamuković, gdje ranjava Nedima Pamukovića, prisilno odvodi Hećimović sa djetetom. Međutim, on se ne vraća kući. On se skriva na lokaciji koja nikome nije poznata, ni vlasniku te vikendice nije poznato da se on nalazi tu, a naročito policiji nije poznato. On tu ostaje nekih sat vremena, oko 10:25 on objavljuje, odnosno pušta onaj prenos, gdje usmrćuje suprugu, nakon toga, poslije određenog vremena napušta tu lokaciju. On se na toj lokaciji nalazi negdje oko 9:30 do 10:30. Oko 10:39 on je ponovo u Gradu. Traži Džengiza Ondera. Sada obratite pažnju, od 10:43 do 10:57, znači za 14 minuta, on je ranio policajca Kotorić Huseina, usmrtio Denisa Ondera, pucao na Džengiza Ondera na rotoru kod pravoslavne crkve, a potom ga progonio do njegove porodične kuće, gdje ga je usmrtio i teško ranio njegovu suprugu. To se sve odigralo u 14 minuta. U 11:10 on odlazi prema Pelagićevu. Dakle, do toga je prošlo ukupno nešto više od pola sata. Skrivao se sat vremena, onda je došao u Gradačac, izvršio svo to nasilje, nakon toga opet nestaje, skriva se. Na koncu se skriva na jednoj napuštenoj farmi u Ledenicama gdje ga pronalaze pripadnici Specijalne jedinice i on kada je shvatio da su u blizni, on izvršava samoubistvo u 13:45”, kazao je postupajući tužitelj.

Nadležni su poručili i da je zločin toliki, “do te mjere, da je javnost ogorčena u nastojanju da se pronađe još neki krivac, da još neko bude odgovoran za taj užas.”

“Kreirana je predodžba da je policija bila involvirana, da su neki policijski doušnici javljali informacije, da su saopštavali Sulejmanoviću nešto što on nije mogao znati, međutim, nakon analize 40 iskaza svjedoka i drugih dokaza, došlo se do zaključka da ništa ne ukazuje da je nekon sarađivao, pogotovo ne od policijskih službenika sa počiniocem ovih krivičnih djela”, zaključili su nadležni.

