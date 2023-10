Cijene stanova veće za 40 posto, najam u ovom gradu u BiH ide i do hiljadu maraka

Ponuda stanova u Bosni i Hercegovini nije razmjerna cijeni, kažu agenti za prodaju nekretnina. Kvalitetnih stanova na tržištu je sve manje, a cijene su porasle do rekordnih razina. Nekretnine su za prosječan džep postale teško dostupne, izgledno je da cijene još zadugo neće padati.

Cijena stana u novogradnji u Mostaru porasla je s 2.500 maraka po metru četvornom iz 2021. i 2022. godine, do 4 tisuće maraka ove godine, kaže vlasnica Smart nekretnina iz Mostara Selma Elezović. Kako dodaje, time je proporcionalno porasla i cijena stanova u starogradnji.

– Cijena četvornog metra za stan u starogradnji, koji ne zahtjeva dodatno ulaganje, je od 2.500 do 2.700 maraka. Cijena naravno zavisi od lokacije i mnogo drugih elemenata, ali najveća cijena za četvorni metar stana u starogradnji je do 2.700 ili 2.800 maraka – pojasnila je ona.

Iz agencije Area Real Estate Sarajevo, koja je uglavnom fokusirana na prodaju stanova u Općini Centar Sarajevo, kažu da se cijena stana u novogradnji tu kretala oko 6 i pol hiljada maraka po četvornom metru.

– Međutim, mi sada prodajemo Park Residence gdje su cijene čak i 9 tisuća po četvornom metru. Starogradnja se kretala negdje oko 4 tisuće, ali u zadnje vrijeme na tržištu se poremetila situacija. Ljudi traže velike cifre za starogradnju i za nerenovirane stanove. Razlika između starogradnje i novogradnje kao da ne postoji, a u suštini postoji u kvaliteti. Događa se da ima jako puno ponude na tržištu, a da ponuda nije razmjerna cijeni – pojasnio je agent za prodaju nekretnina iz agencije Area Real Estate.

On smatra da će se cijene stanova u starogradnji morati smanjiti, a da će novogradnje vjerojatno ostati na istom, ako ne i više.

Na primjer, kako navodi, stan na Grbavici od 50 četvornih metara, koji je 2021. godine koštao 150 tisuća maraka, sada košta 230 tisuća maraka. Kako je dodao, cijene su porasle za 40 posto, ali to je još uvijek u rangu gdje su ljudi voljni to kupiti i što si mogu priuštiti.

I cijene stanova u Banjoj Luci otišle su dosta visoko u odnosu na prošlu godinu. Stanislava Ligka iz agencije za nekretnine Saga International Banja Luka Feni je kazala da se razvio trend rasta cijena, iako je stalno u najavi pad cijena u ovome gradu.

– Možda se u zadnjih par mjeseci osjeti neka stagnacija, ali o padu cijena još uvijek nema govora. Cijene su različite u različitim dijelovima grada. Kada govorimo o novogradnji, kreću se u rasponu od 2.500 i do 8 tisuća maraka u centru grada. Stare gradnje ima dosta malo u prodaji i ponudi, ljudi se uglavnom ne odlučuju na prodaju stare gradnje, ako ne moraju – istaknula je ona.

Dobar odnos vrijednosti i cijene mora se duže tražiti

Selma Elezović kaže kako je u Mostaru potražnja veća od ponude.

– Sada imamo nekretnine koje se grade i koje su u najavi da će se graditi i ogromna je potražnja, upiti su veliki. Kada su u pitanju stari stanovi, nema baš neke velike ponude – smatra ona.

U ovoj godini bilo je dosta potražnje i interesa i u Sarajevu, kaže agent iz agencije Area Real Estate. On dodaje da na tržištu ima svega, ali da dobrih nekretnina baš i nema puno. Ističe da se dobar odnos vrijednosti i cijene mora tražiti malo duže.

U Banjoj Luci, kako dodaje Stanislava Ligka, novih stanova ima, iako nisu svi odmah useljivi. Više su to, pojašnjava ona, stanovi u izgradnji koji će biti useljivi iduće godine, a trenutno je potražnja za useljivim stanovima nešto veća.

Tržište zimi u Sarajevu uvijek malo padne, kaže agent iz Area Real Estate agencije. U tom razdoblju prodaja je nešto manja jer ima manje dijaspore. Kako pojašnjava, dijaspora u Sarajevu nije primaran kupac, ali je značajan i ne može se zanemariti.

S druge strane, Selma Elezović iz Mostara kaže da dijaspora ne kupuje toliko često da bi se moglo reći da su oni procentualno veći kupci u odnosu na ljude koji žive u BiH.

Stanislava Ligka iz Banja Luke kaže da ima mladih ljudi koji rješavaju svoje stambeno pitanje, pa kupuju stanove.

– To su lokalni ljudi koji traže uglavnom manje stanove, za koje mogu dobiti kredite. To su stanovi do nekih 150 tisuća maraka i 45 četvornih metara. Naravno, bez dijaspore se ne može. Oni nam drže te cijene nekretnina tako visoko – smatra ona.

Mladi kupuju stanove do 80 četvornih metara maksimalno

Iz agencije Area Real Estate Sarajevo pojašnjavaju da je donedavno bilo vrlo povoljno dići kredit, pa su mladi lakše mogli doći do svojih stanova.

– Mogli ste uzeti 2.99 fiksnu kamatnu stopu, stambeni kredit na 15 godina, i to je bilo povoljno jer inflacija pojede tu kamatnu stopu. Sada banke dižu kamatne stope i to će se sigurno odraziti na kupovnu moć. Nitko se neće tako lako upuštati u tu vrstu investicije – ističe on.

Pojašnjava da se mladi ljudi uglavnom zadužuju, uzimaju kredite i kupuju stanove od 50 do 80 četvornih metara maksimalno.

– Uglavnom se sada kupuju manji stanovi i takvih stanova uvijek ima, ali oni se jako brzo prodaju. Ali i oni su sad na cijeni. Kanton daje i subvencije mladima pa je i to lakše. Cijene nekretnina su se povećale za 40 posto, a subvencija za 2 tisuće maraka. Super je da ih uopće ima, ali cijene su se strašno i neproporcionalno podigle – ističe agent iz Sarajeva.

Stanislava Ligka iz Banja Luke navodi da cijene nekretnina u posljednjih deset godina ne odražavaju stanje naših ekonomskih mogućnosti.

– Mislim da se dosta više oslanjamo na dijasporu, na novac koji dolazi izvana. Nemoguće je reći da je netko ovdje u stanju platiti tolike cifre. Vjerojatno ima i takvih, ali nedovoljan broj da bi se ovakvo stanje moglo zadržati ovoliko dugo. Ali, ogroman broj naših ljudi živi vani, a ulaže ovamo. Svako ljeto, proljeće i zimi pred praznike kada dolaze, osjeti se taj novac koji dođe iz inozemstva. Mislim da će stanje barem još neko vrijeme biti ovakvo – zaključila je Ligka.

Kada je u pitanju dugoročni najam stanova, Selma Elezović iz Smart nekretnina iz Mostara kaže da su se cijene najma znatno povećale u odnosu na stanje do 2020. godine.

Kako je rekla, cijene najma ovise o stanju stana i lokaciji, a kreću se od 500 do 1.000 maraka mjesečno.

– Stanova koje smo prije iznajmljivali za 300 ili 400 maraka skoro da više i nema u ponudi. Cijene su povećane i ima potražnje za najam, ali samo kada su u pitanju stanovi. Što se tiče poslovnih prostora, nažalost, tu nismo optimistični i naša agencija nije zapazila da ima velike potražnje – zaključila je ona.

