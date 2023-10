U BiH oblačno, temperatura do 20 stepeni

Danas oblačno prije podne. Smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Lokalno slaba kiša može padati u Hercegovini. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 20°C.

U Sarajevu oblačno prije podne. Smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura zraka oko 12°C.

U srijedu 18.10.2023., jutro sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Tokom dana naoblačenje sa zapada. U kasnim večernjim satima slaba kiša je moguća u Krajini. Vjetar slab u sjevernim područjima Bosne sjeveni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 °C.

U četvrtak 19.10.2023., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremeni lokalni pljuskovi su mogući na sjeveru Hercegovine, centralnim, istočnim i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, a dnevna od 18 do 24 °C.

U petak 20.10.2023., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalni pljuskovi su mogući ponegdje u Hercegovini, na zapadu i jugozapadu Bosne. U noći sa petka na subotu kiša u većini područja. Vjetar umjeren sa jakim udarima južni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, a dnevna od 22 do 28 °C, pišu Vijesti.ba.

