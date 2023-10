Reakcije na upozorenje MMF-a da se zaustavi rast plata i penzija: “Ovaj izvještaj je naručen”

S druge strane, iz MMF-a stiže upozorenje: potrebno je obustaviti rast penzija i plata u javnom sektoru da bi se ojačala fiskalna održivost.

Prema podacima entitetskih agencija za statistiku, inflatorni pritisak popušta. U RS-u je u julu zabilježena godišnja inflacija od 5,2 posto, dok je u Federaciji BiH 2,8 posto, izvijestila je Federalna televizija.

Međutim, vlastima – kako državnim tako i entitetskim – stiglo je pismo iz MMF-a u kojem se preporučuju uštede u javnom sektoru, te stavljanje van snage odluka o povećanjima iz prethodnih i ove godine.

– Plate nećemo smanjivati. Njihova preporuka je da se smanje plate i penzije i socijalna davanja. Nećemo to raditi. U najmanjoj mjeri ćemo ostaviti kao što je na nivou ove godine, ali ćemo praviti uštede na nekim drugim stavkama – poručuje ministrica finansija RS-a Zora Vidović.

Napominje da ima informacije i da je stav Federalne vlade da do smanjenja ne bi trebalo doći ni u tom entitetu, te će penzije i u narednom periodu biti usklađivane sa zakonom, a da će se o platama procjenjivati na osnovu mogućnosti. Iz sindikata koji već štrajkuju poručuju: smanjenja ne smije biti!

Predsjednik Sindikata uprave RS-a Božo Marić smatra da je izvještaj MMF-a “neko naručio”. Nisu se, navodi, oglasili kada je trošeno 50 miliona na sportsku dvoranu niti pola miliona na softver.

Entitetska vlast šalje umirujuće poruke. Kažu, finansijska situacija stabilna, sve preuzete obaveze će biti izmirene.

– RS je obezbjedila finansiranje da zatvori ovu fiskalnu godinu i to je bio naš cilj. Da bi ostala stabilna, RS će ostati u pogledu garancija za sadašnju potrošnju – poručio je Milorad Dodik, predsjednik RS-a.

Predstavnici opozicionih partija kažu, ipak, da Vladi RS-a u ovom trenutku nedostaje dio sredstava da bi zatvorili sve obaveze.

– Pokušat će ovih 500 miliona maraka koje im nedostaju do kraja godine da dobave emisijom trezorskih zapisa, kratkoročnih zaduženja, u određenim segmentima i dugoročnih zaduženja. U ovoj godini milijardu i dvjesto miliona maraka kreditnih sredstava Vlada RS-a treba da isplati – napominje Vukota Govedarica, predsjednik Kluba poslanika SDS-a u NSRS-u.

Govedarica dodaje da je politika zaduživanja dovela do toga da je samo u ovoj godini kroz kamate isplaćeno skoro 200 miliona maraka, ali da ipak neće doći do aranžmana s MMF-om, te da samim tim MMF ne može iznositi nikakve zahtjeve, nego preporuke. Slično kaže i ministrica Vidović, uz konstataciju da do aranžmana uopšte neće doći zbog političkih uslovljavanja, piše Biznisinfo.

