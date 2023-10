Dokad će nas grijati bablje ljeto?

“Bablje ljeto” traje već dva tjedna. Anticiklona je nad našim krajevima. Dnevne su temperature zraka veće od višegodišnjeg prosjeka za ovaj mjesec. Njihove su vrijednosti narasle u gorju do 27°C, a uzduž Jadrana, te na istoku i sjeverozapadu i do 29°C, piše Agroklub.

No, jutra su bila relativno svježa s temperaturama u gorju od 3°C, a na istoku i sjeverozapadu 5°C. Tlo je vrlo suho. Oborine nema. Ratarima koji obavljaju kombajniranje, suhi i sunčani dani su po volji, ali zato se priprema tla za sjetvu obavlja vrlo teško. Akumulacija topline veća je od prosjeka 30 do 40 posto.

Nastavlja se “bablje ljeto” i u danima koji dolaze. Do subote će dnevne temperature zraka ponovno biti neuobičajeno visoke za ovo doba godine. Njihove će vrijednosti narasti u gorju do 27°C, a na istoku i sjeverozapadu ponovno do 29°C. Temperature tijekom ranih jutarnjih sati biti će veće od 10°C. Pojava magle u nizinama, te uz korita rijeka i jezera bit će česta. Dani će biti suhi i sunčani. Akumulacija topline bit će veća od prosjeka i za 50 posto.

U nedjelju dolazi do promjene vremena. Osjetno će zahladnjeti. Zapamtite da će nedjelja u odnosu na subotu tijekom dana biti hladnija i za 10°C. Velika je vjerojatnost da će oborine biti već tijekom prijepodneva. No, već u ponedjeljak bit će je sve manje, pa očekujemo kako će tijekom prve polovice tjedna dani ponovno biti suhi i sunčani. Dnevne će se temperature zraka kretati na kopnu oko 20°C. Vrijedno je istaknuti kako pojavu mraza ne očekujemo sigurno barem ne u idućih 10 do 14 dana.

Suhe i neuobičajeno tople dane marljivi će ratari iskoristiti za nastavak kombajniranja, ali i za pripremu tla pred jesensku sjetvu. Vjerujemo kako će obrada tla u prvoj polovici tjedna biti znatno lakša, nego danas. Zbog najavljene oborine tlo će biti umjereno vlažno. Sve one poljodjelce koji planiraju tijekom ovih dana koristiti herbicide, savjetujemo da to učine u subotu, jer će najavljenim oborinama aktivna tvar doprijeti do zone korijena svih korova. Efekt korištenja herbicida bit će potpun.

Voćari i vinogradari moraju obaviti gnojidbu svojih nasada s gnojivima u kojima prevladava sadržaj fosfora. Sada je vrijeme da se i vrtovi polako čiste od trulih plodova, a zatim duboko prekopaju. Ne zaboravimo na čišćenje podrumskih prostorija, a koje treba danju otvarati, odnosno provjetravati.

Biljke osjetljive na niske temperature još uvijek ne treba spremati na toplija mjesta, jer se jutarnja temperatura zraka neće spuštati ispod točke smrzavanja, piše Agroklub.

Facebook komentari