I danas sunčano, temperature i do 31 stepen

Dio prijepodneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 14, na jugu do 20, a dnevna od 22 do 27, na jugu do 31 °C.

U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 10, a dnevna oko 25 °C.

U petak 29.09.2023., sunčano vrijeme uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost. Dio prijepodneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 20, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 30 °C.

U subotu 30.09.2023., pretežno sunčano vrijeme. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Tokom poslijepodneva postepeno naoblačenje sa sjeverozapada. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 °C.

U nedjelju 01.10.2023., u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje poslije podne. U Hercegovini pretežno sunčano. U jutarnjim satima i tokom prijepodneva kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju u istočnim, sjeveroistočnim i djelimično centralnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 19 do 24, na jugu do 28 °C, pišu Vijesti.ba.

