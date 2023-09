Najavljene temperature i do 30 stepeni: Pogledajte vremensku prognozu do kraja mjeseca

Temperature zraka u 08 sati (°C): Bjelašnica 5; Bugojno, Drvar 8; Ivan Sedlo 9; Sarajevo 10; Tuzla, Zenica 11; Livno 12; Sanski Most 13; Široki Brijeg 14; Stolac 15; Neum 20; Mostar 23; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 947 hPa, za 2 hPa je viši od normalnog i lagano raste.

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Dio prijepodneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 22 do 28, na jugu zemlje do 30 °C.

U Sarajevu sunčano. Dnevna temperatura oko 25 °C.

Biometeorološke prilike su povoljne. Duži sunčani intervali i postepeni rast temperatura zraka, pozitivno će djelovati na opštu sliku. Manje poteškoće su moguće u jutarnjim satima, pretežno zbog svježijeg vremena i mjestimične pojave magle. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata, trebale bi se umanjiti sa odmicanjem dana.

U četvrtak, 28.09.2023., u Bosni i Hercegovini preovladavaće pretežno sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni će biti magle. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 27°C, na jugu zemlje do 29°C.

U petak, 29.09.2023., u Bosni i Hercegovini stabilno i sunčano vrijeme uz malo oblaka. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni će biti magle. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13°C, na jugu zemlje do 17°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 28°C.

U subotu, 30.09.2023., sunčanije prije podne. Po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni će biti magle. U drugoj polovini dana se očekuje naoblačenje. Tokom noći na nedjelju rijetko u Bosni može pasti malo kiše. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 13°C, na jugu zemlje do 17°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 28°C. prenosi Radiosarajevo

