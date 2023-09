Narednih dana nestabilno vrijeme u većem dijelu BiH

U dane vikenda će zbog vlažnog i nestabilnog zraka u centralnim područjima BiH dan početi s maglom i niskom naoblakom. Nestabilno vrijeme sa povremenim padavinama većinom u drugom dijelu dana zadržat će se i tokom naredne sedmice.

Najviše padavina očekuje se u subotu. Minimalne temperature varirat će od 13 do 19 stepeni u Bosni, na jugu do 22 stepena. Najveće dnevne vrijednosti temperatura bit će u rasponu od 22 do 28 stepeni u Bosni, a u Hercegovini do 32 stepena,pišu Vijesti

U periodu od 25. do 28. septembra Federalni hidrometeorološki zavod BiH prognozira stabilno, suho i djelimično sunčano vrijeme. Temperature zraka bit će niže u odnosu na prethodni period.

Jutarnje temperature zraka varirat će između 6 i 11 stepena u Bosni, a u Hercegovini do 15 stepeni. Najviše dnevne temperature uglavnom u rasponu od 12 do 18 u Bosni, na jugu Hercegovine do 21 stepen.

