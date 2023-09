Danas u BiH oblačno sa pljuskovima i grmljavinom

Kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju u Bosni i na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjeren u Bosni zapadni i sjeverozapadni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 23, a dnevna od 25 do 31 stepen.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i dio večeri su mogući pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 29 stepeni.

U petak u Bosni pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje naoblake tokom poslijepodneva. U Hercegovini pretežno sunčano. Poslije podne slabi lokalni pljuskovi se očekuju u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab u Bosni sjeveroistočni, a u Hercegovini zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 32 stepena.

U subotu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne je moguća magla. Vjetar slab na sjeveru Bosni istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 33 stepena.

Opća slika djelimično će se pogoršati. U Bosni nestabilne vremenske prilike praćene povremenim padavinama, kod većine meteoropata može uzrokovat će blage tegobe poput glavobolje, nervoze, dekoncentracije, reumatskih bolova. Povoljna okolnost je da pad temperature neće biti suviše izražen. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima, pišu Vijesti.

