PROGNOZE METEOROLOGAi: Ne brinite se, septembar će biti iznad prosjeka

Temperature u septembru bit će iznad prosječnih za ovaj dio godine. Ovo je za „Avaz“ kazao meteorolog Bakir Krajinović. Prema njegovim riječima, od 5. do 19. septembra, a pod utjecajem prostranog polja visokog zračnog pritiska stacioniranog nad Evropom, izgledni su postepen porast temperatura zraka i stabilno vrijeme.Magla i rosa

– U BiH se još danas (jučer, op.a) očekuje pretežno oblačno vrijeme, vjetrovito u Hercegovini, a u centralnim i istočnim predjelima Bosne s povremenim padavinama slabijeg intenziteta. Međutim, od 5. septembra ponovo nas očekuju sunce i vrućine – kazao je Krajinović.

Magla i pojačana rosa u kotlinskim predjelima Bosne, dodaje meteorolog, bit će uobičajena pojava sve do kraja prognoznog perioda, tj. do 19. septembra, što će malo kvariti ugođaj.

– Puno sunčanijih intervala i lijepog vremena očekuje nas tokom prve polovine septembra. Vrijednost temperatura zraka će biti u konstantnom porastu. Dakle, očekuje nas septembar kao iz snova. Naglašavam, jedino će magla i rosa kvariti ugođaj, ali to je sasvim uobičajeno za septembar i naše klimatske uvjete – naveo je Krajinović.

Počinje jesen

Klimatološki smo zakoračili u jesen. Prognoze ukazuju da će ove godine jesen biti toplija od prosjeka, s najznačajnijim pozitivnim odstupanjima na sjeveru Bosne. Klimatološki smo zakoračili u jesen. Prognoze ukazuju da će ove godine jesen biti toplija od prosjeka, s najznačajnijim pozitivnim odstupanjima na sjeveru Bosne. U pogledu padavina, očekuju se manje količine od prosjeka, iako su signali za padavine ovog puta nedovoljno pouzdani, ipak moramo biti spremni na deficit u odnosu na uobičajene količine za jesen, posebno u centralnim predjelima Bosne.

Jutra svježa

Do 8. septembra u Bosni jutra svježa uz minimalne temperature od 9 do 14, u Hercegovini od 15 do 20 stepeni, danju najviše temperature zraka u Bosni od 24 do 29, u Hercegovini od 28 do 33 stepena.

U periodu od 9. do 15. septembra vrijednosti temperatura zraka u jutarnjim satima kretat će se od 12 do 17 stepeni u Bosni, na jugu zemlje od 16 do 21 stepen, u najtoplijem dijelu dana maksimumi se očekuju do 33 u Bosni i 35 stepeni u Hercegovini,piše Avaz

