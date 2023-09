Danas sunčano, dnevna temperatura do 30 stepeni

U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove u jutarnjim satima će biti magle. Vjetar slab, u Bosni sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15 stepeni, na jugu zemlje od 15 do 19 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31 stepen.

U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 13 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 28 stepeni.

Narednih dana moguća kiša

U nedjelju u Bosni i Hercegovini veći dio dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima se očekuje naoblačenje sa sjeverozapada koje će u večernjim satima usloviti kišu ili lokalne pljuskove praćene grmljavinom u sjevernim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16 stepeni, na jugu zemlje do 20 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 31 stepen, na jugu zemlje do 33 stepena.

U ponedjeljak u Bosni i sjeveru Hercegovine djelomično vedro. U jutarnjim satima slaba kiša može padati u sjevernim, centralnim i istočnim područjima Bosne. U većem dijelu Hercegovne pretežno sunčano. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 16 stepeni, na jugu zemlje do 20 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni, na jugu zemlje do 29 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Uz povoljne biometeorološke prilike, većina populacije će se osjećati ugodnije. Stabilizacija vremena pozitivno će djelovati na opštu sliku, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata bi se trebale umanjiti. Savjetujemo vam da slobodno vrijeme provedete na otvorenom, po mogućnosti van urbanih sredina. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima, naročito u drugom dijelu dana,piše Avaz

Facebook komentari