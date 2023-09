Izetbegović: Ovo neugodno podsjeća na predratno vrijeme

Izetbegović je govorio, između ostalog, o najavljenom okupljanju na međuentitetskoj liniji koje organizira Odbor za zaštitu Srba u Federaciji zbog optužnice protiv Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a i predsjednika bosanskohercegovačkog entiteta RS.

– Evo danas imamo problem sa okupljanjem na entitetskoj liniji. Nadamo se da neće doći do prekida saobraćaja. To bi bila antidejtonska djelatnost gdje bi morao EUFOR da reaguje. To je i kršenje Krivičnog zakona, zabranjeno je prekidati saobraćaj.

Ovo neugodno podsjeća na predratno vrijeme. Ako se sjećate takozvane balvan revolucije kada se politika vodila postavljanjem balvana na cesti. Nadam se da neće krenuti u tom smjeru mada ovo što radi Dodik podsjeća na jednu balvan politiku: blokade Parlamenta, integracijskih procesa EU i NATO-a, protivustavni referendumi, odlikovanje presuđenim ratnim zločincima Karadžiću i ostalim, odlikovanje Vladimiru Putinu u vrijeme agresije, etničkih čišćenja, zločina u Ukrajini, prkosno negiranje genocida, suprotstavljanje odlukama visokog predstavnika.

Vrijeme je da se dokaže da su u ovoj zemlji svi ljudi jednaki pred zakonima jer on to očigledno nije. Ne vrijedi vladavina zakona za predsjednika RS-a Dodika. On može da kupi vilu u Beogradu i ne dokaže odakle mu milion eura, može da nabavi ikonu i pokloni je ministru vanjskih poslova Rusije, a da ne dokaže njeno porijeklo, može da negira genocid, krši direktno zakon. Očekujemo da se potvrdi optužnica i da pravosuđe konačno krene da radi svoj posao – kazao je Izetbegović.

Kada je u pitanju kongres, Izetbegović je rekao da očekuju da će on okupiti oko 1.300 učesnika, te da se danas na Glavnom odboru trebaju donijeti potrebne odluke za njegovu pripremu, piše Faktor.ba

