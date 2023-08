U narednim danima će temperatura pasti za 10 stepeni celzija, danas sunčano i toplo

U noći s ponedjeljka na utorak očekuje se pogoršanje vremena te pad temperature do 10 stepeni celzija u narednim danima.

Jutarnja temperatura zraka danas će se kretati od 19 do 24 stepeni prema Celzijusu, na jugu do 28, a dnevna od 30 do 36 stepeni celzija, na sjeveroistoku Bosne i do 39.

U Sarajevu će danas biti sunčano uz postepeno naoblačenje tokom poslijepodneva. Jutarnja temperatura iznosi oko 20, a dnevna oko 35 stepeni, piše PRESS.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHZ) u poslijepodnevnim satima se očekuje jače naoblačenje sa zapada, što u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne može usloviti pljuskove i grmljavinu.

Tokom noći, u većem dijelu zemlje, očekuju se kiša, pljuskovi i grmljavina.

U utorak se u jutarnjim satima očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina u Hercegovini, centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne.

U ostatku dana pljuskovi sa grmljavinom u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 16 do 22, na jugu do 24, a dnevna od 25 do 31 stepen celzija.

U srijedu će preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom, koji lokalno mogu biti i izraženiji.

Jutarnja temperatura zraka kretat će se 13 do 19, na jugu do 22, a dnevna od 19 do 25, na sjeveroistoku Bosne do 28 stepeni celzija.

Nestabilno vrijeme sa kišom očekuje nas i u četvrtak. Jutarnja temperature zraka kretat će se od 14 do 20, a dnevna od 16 do 22, na jugu i sjeveroistoku zemlje do 26 stepeni celzija.

