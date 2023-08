Meteorolozi objavili kada i gdje nas očekuju pljuskovi

U ostatku zemlje očekuje se više sunca uz umjerenu naoblaku i vrlo malu vjerovatnoću za kratkotrajne pljuskove.

Od 21. do 25. augusta prognozira se stabilno i toplo vrijeme, a od 26. do kraja mjeseca mogući su pljuskovi, posebno u Bosni, dok će u Hercegovini i na jugozapadu Bosne i u ovom periodu biti stabilno i sunčano vrijeme.

Narednih 10 dana, širom Bosne i Hercegovine vrijednosti temperatura zraka očekuju se iznad prosjeka za ovaj period godine. Pozitivno odstupanje od prosjeka, biće najizraženije u periodu od 21. do 26. augusta. Očekivane vrijednosti temperatura zraka, u ovom periodu, tokom jutra, kretaće se od 14 do 19 °C na području Bosne, a u Hercegovini od 18 do 23, danju u Bosni do 36, u Hercegovini do 39 °C.

Krajem mjeseca prognozirane temperature očekuju se u granicama prosječnih za kraj mjeseca augusta. Na području Bosne, najniže temperature zraka kretaće se od 12 do 17 °C, u Hercegovini od 15 do 20, najviše temperature zraka u Bosni do 31, u Hercegovini do 33 °C, saopćeno je iz FHMZ, pišu Vijesti.ba.

