Druga polovina augusta donosi nam temperature iznad prosjeka za ovo doba godine

Prvi dio augusta donio je nešto niže temperature uobičajene za ovo doba godine, naročito u večernjim i jutarnjim satima. Krajinović javlja da se nastavlja period sa dominacijom anticiklone koja se prostire preko juga evropskog kontinenta, pa tako i zahvata prostor Bosne i Hercegovine.

“Stabilno i toplo vrijeme očekuje se u našoj zemlji i narednih 15 dana. Nešto više oblaka, uz vrlo malu vjerovatnoću za slabe i kratkotrajne lokalne pljuskove, prognozira se u periodu od 15. do 19. augusta te krajem ovog mjeseca”, saopćio je Krajinović.

Vrijednosti temperatura zraka, dominacijom toplije zračne masa sa juga, bit će u laganom porastu i kretat će se u granicama prosječnih za ovo doba godine što znači da nam kraj mjeseca donosi i toplije temperaturne vrijednosti.

U periodu od 14. do 19. augusta, tokom jutra temperature zraka očekuju se od 14 do 20, na jugu do 23, a danju od 28 do 33, na jugu do 35 stepeni Celzijusa.

Od 19. do kraja mjeseca temperature se očekuju iznad prosjeka, minimalne vrijednosti u Bosni prognoziraju se od 17 do 22, na jugu do 26, a danju od 30 do 35, na jugu do 38 stepeni Celzijusa. prenosi Klix

