UŽIVAJTE U SUNČANOM DANU: EVO KAKVO NAS VRIJEME OČEKUJE POČETKOM NAREDNE SEDMICE

Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena.

Sutra sunčano vrijeme. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 33, na jugu do 35 stepeni.

Utorak sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Rezvojem oblačnosti, u centralnim, istočnim i jugoistočnim područjima može pasti i malo kiše. Vjetar slab u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 29 do 34, na jugu do 36 stepeni. Srijeda sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 26 do 33 stepena.prenosi hayat

