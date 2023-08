Temperature zraka u 14 sati iznosile su: Bjelašnica 9 stepeni, Sokolac 20, Srebrenica 23, Sarajevo 24, Bugojno i Tuzla 25, Bihać 26, Banja Luka, Doboj, Gradačac i Zvornik 27, Bijeljina, Neum, Široki Brijeg i Zenica 28, Prijedor i Trebinje 29 i Mostar 30 stepeni, saopćeno je iz FHMZ-a.

Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu oblačnost.

Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. prenosi hayat

