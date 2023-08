Tokom poslijepodneva ponegdje u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi.

Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 22, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 °C. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost.

Poslije podne postoji manja vjerovatnost za lokalni pljusak. Jutarnja temperatura oko 12, a dnevna oko 23 °C, pišu Vijesti.ba.

