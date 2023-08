Više stotina građana iz raznih dijelova BiH u Jablanici: Ne damo djecu!

Nažalost, tvrde organizatori, ovo nije prvi slučaj kršenja radničkih prava i mobinga u Jablanici.

Mnogi građani odgodili su svoj odmor kako bi prisustvovali ovom protestu. Nadaju se da će nadležne pravosudne institucije uraditi svoj posao.

Enisa Klepo, mlada i hrabra djevojka, je pretučena 1. augusta na svom radnom mjestu u hotelu Jablanica kada je dala otkaz i tražila svoju plaću za mjesec juli koji uredno uradila. Odlučila se na hrabri korak i prijavila nasilje s ciljem da se više nikome ne dogodi.

Zejna Šanjević Kussmaul iz Udruženja žena iz Mostara kazala je kako je u ovom trenutku u mnogim gradovima BiH u toku isti protest. organizoale su ga, kaže, kolegice koje nisu mogle biti u Jablanici danas.

“Ovim priča ne staje, ovo je samo početak. Dužni smo svi da skrećemo pažnju, da ovakve stvari postoje, a niko ništa ne radi. Ovo je prilika da malo ohrabrimo žene koje svašta trpe u svojim životnim i radnim sredinama, a nemaju snagu kao Enisa da javno progovore. Ljudsko dostojanstvo je degradirano i to mi najviše smeta. Sretna sam što nas je ovdje večeras ovako puno”, kazala je Šanjević Kussmaul.

Protestima prisustvuje i veliki broj muškaraca, među kojima je i dosta mladih. Pročitani su i zahtjevi nadležnima.

“Prvi zahtjev je hitno i ubrzano postupanje u slučaju nasilja nad Enisom Klepom. Krivična odgovornost za nasilnika i saučesnike u nasilju te brzo i transparentno procesuiranje u skladu s važećim zakonodavstvom. Tražimo pooštravanje kazni za počinitelje nasilja nad ženama. Pozivamo sve nadležne inspekcije da redovno vrše inspekcijske nadzore, da konačno počne s radom Zavoda za besplatnu pravnu pomoć HNK, pristup kvalitetnoj psihološkoj pomoći za žrtve nasilja, dosljednu primjenu Zakona o radu FBiH i izmjenu toga zakon kako bi se vratilo dostojanstvo radnicima te temeljita istraga svih slučajeva nasilja na radnom mjestu da se identificiraju počinitelji i snose sankcije”, naveli su.

Potom su izvikali: “Tražimo zatvor za nasilnike, ne damo djecu!”.

“Nasilnici moraju snositi posljedice”, “Nasilnicima je mjesto u zatvoru”, “Enisa, Jablanica je uz tebe”, “Nema opravdanja za nasilje nad ženama” – samo su neke od poruka koje na transparentima drže žene.

“Naši ciljevi su jasni – želimo zaustaviti nasilje nad ženama, pružiti podršku onima koji su pretrpjeli nasilje i istaknuti nužnost borbe protiv nasilja kao ozbiljnog problema u našem društvu i pokrenuti sankcije za poslodavce koji ne poštuju radnička prava! Kroz mirne protest, želimo osnažiti glasove žrtava i poslati snažnu poruku da nasilje nad ženom ne može proći nekažnjeno”, naveli su organizatori – Udruženje žena Nere u saradnji sa Udruženjem žena Most Jablanica, Udruženjem Dignitet Mostar, Udruženjem Inicijativa građanki i građana Mostar, Udruženjem žena Univerzum Mostar i Udruženjem Ja bih u EU iz Sarajeva.

Protestima prisustvuje veliki broj građana, a podršku su pružili i federalni ministar rad i socijalne politike Adnan Delić te Muriz Memić, otac stradalog Dženana Memića koji se godinama bori za pravdu za svog sina.

Podsjetimo, Enisa Klepo je zadobila teške povrede oka, ali i prelome kostiju lica.

“Oporavak će trajati 10-15 dana. Izbjegla sam operativni zahvat jer kada sam hospitalizirana mislili su da to bez operacije i plastičara neće moći proći, ali imam čvrste kosti lica te nije došlo do velikih i dubokih preloma. To su mali prelomi koje će zarasti sami od sebe. Imam terapiju, koristim kapi, mast”, istakla je Klepo za N1 uoči protesta. prenosi n1

