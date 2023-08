Bh. meteorolozi objavili prognozu do kraja ljeta: Ponovo najavljuju tropske noći, evo i kada će biti

Objavu bh. meteorologa, koja važi za prognozu do 21. augusta, prenosimo u cijelosti:

“Iza nas je razmjerno svjež vikend sa promjenjivom naoblakom i lokalnim nestabilnostima kojih je najviše bilo na jugu i istoku zemlje. Od utorka izgledna je stabilizacija vremenskih prilika na prostoru Bosne i Hercegovine.

Povećanje broja sunčanih sati i jačanje anticiklone uslovit će porast temperature zraka, tako da će na većini područja pred kraj sedmice maksimalne temperature biti iznad 30°C. Jutarnja svježina će se zadržati.

Minimalne temperature varirat će od 10°C do 15°C u Bosni, na jugu zemlje do 18°C, a najveće dnevne vrijednosti temperatura, u prvom dijelu sedmoce, kretat će se između 21°C do 27°C u Bosni, u Hercegovini do 31°C. U drugom dijelu sedmice maksimalne temperature u Bosni do 34°C, a u Hercegovini do 37°C.

Stabilno, sunčano i vrlo toplo prognozira se u periodu od 14.08. do 20.08. Osim vrućine, naročito u Bosni moguća je i sparina, a u Hercegovini izgledne su tropske noći.

Jutarnje temperature zraka varirat će između 15°C i 20°C u Bosni, u Hercegovini do 23°C. Najviše dnevne temperature uglavnom u rasponu od 32°C do 36°C u Bosni, na jugu Hercegovine do 39°C”, navodi se u prognozi FHMZ-a. prenosi radiosarajevo

