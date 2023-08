Prognoza do polovine augusta: Očekuje li nas scenarij kao u Srbiji, Hrvatskoj..

U svom zvaničnom saopćenju meteorolozi su kazali šta možemo očekivati u narednom periodu.

“Hladna fronta, usloviće nestabilno vrijeme, kišu, pljuskove praćene grmljavinom, te ponegdje i pojavu olujnog nevremena u naredna tri dana na prostoru Bosne i Hercegovine. Izgledan je i izraženiji pad temperature zraka. Naročito svježe se očekuje u jutarnjim satima. Nakon svježeg i kišovitog vikenda, od ponedjeljka poslijepodne slijedi porast temperature zraka i postepeni povratak vrelih dana na većem dijelu naše zemlje. Očekivane maksimalne temperature do kraja sedmice mogle bi biti blizu 40 stepeni”, navedeno je.

“Minimalne temperature postepeno će opadati i varirat će u subotu od 14°C do 19°C u Bosni, na jugu zemlje do 22°C, a u utorak od 8°C do 12°C na području Bosne, u Hercegovini do 16°C. Maksimalne vrijednosti temperatura zraka do utorka dosezat će vrijednosti pretežno između 20°C i 25°C u Bosni, do 28°C na jugu Hercegovine. Od srijede (09.08.) najveće dnevne temperature od 28°C do 34°C u Bosni, u Hercegovini do 38°C. U periodu od 14.08. do kraja prognoznog perioda, zadržat će se stabilno i pretežno sunčano vrijeme. Mogučnost za pojavu kiše u ovom periodu, prema raspoloživm podacima je mala. Jutarnje temperature zraka varirat će između 14°C i 19°C u Bosni, u Hercegovini do 21°C. Najviše dnevne temperature uglavnom u rasponu od 28°C do 33°C u Bosni, na jugu Hercegovine do 34°C.”

Podsjetimo, proteklih nekoliko dana, kao i danas snažno nevrijeme zahvatiloo je Srbiju, Hrvatsku i Sloveniju. prenosi n1

