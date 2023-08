Kišno jutro u BiH: Upaljen je narandžasti meteoalarm

Upaljen je i narandžasti meteoalarm koji upozorava na jake lokalne pljuskove praćene grmljavinom i jakim udarima vjetra. Lokalno je moguća i pojava grada. Uz jači pljusak može pasti 15-30 litara kiše po metru kvadratnom. Udari vjetra 50-70 km/h.Podsjetimo jučer je neka mjesta u BiH pogodilo nevrijeme a najviše problema napravio je krupni grad. Jaka oluja pogodila je Lukavac, Brčko, Srebrenik i druga mjesta.

Krupni grad koji je pao u okolini Lukavca

U nedjelju, 6.08.2023., djelomično vedro i nestabilno vrijeme sa pljuskovima praćenim grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 19°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 26°C, na jugu zemlje do 28°C.

U ponedjeljak, 7.08.2023., u Bosni i Hercegovini djelomično vedro i nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom. Glavnina padavina je prije podne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 24°C, na jugu zemlje do 28°C,piše N1

