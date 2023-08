Tuzla je na koljenima, stručnjak poručio: ‘Kartu za Wizz Air ne bih kupio ni za šta na svijetu’

– Tuzla je krenula ove godine abnormalno dobro. Prvo je Wizz Air ozbiljno povećao broj letova i konačno prekinuo stagnaciju. Potom je Ryanair pokrenuo sedam sedmičnih letova. No, Ryanair je linije pokrenuo početkom XI. mjeseca i prekinuo ih krajem V. dakle sa letovima je prekinuo samo malo više od pola godine po pokretanju – piše u kolumni analitičar Alen Šćuric na avioportalu Zamaaero.

Tuzla će sada imati samo četiri linije sa 11 letova sedmično. Dakle, spala knjiga na dva slova. Aerodrom je ozbiljno uložio u infrastrukturu, logistiku, zaposlenike. I što sada sa svime time? Kako će Tuzla funkcionirati sa tek 11 letova sedmično?

Treba priznati da Wizz Air opako reže baze u zadnje vrijeme, te je zatvorio ¼ baza. No, u regiji je zatvorio dvije od četiri baze. Jako puno!

Što se konkretno desilo u Tuzli

Wizz Air je u Tuzlu krenuo letjeti 2013. godine. Već 1.6.2015. je pokrenuo bazu sa prvim avionom i 25 sedmičnih letova. 27.3.2017. kompanija je bazirala i drugi avion u Tuzli, te otvorila još 7 novih linija (dvije još u X. mjesecu 2016.).

No, od 2018. kompanija stagnira u Tuzli. Broj letova se nije povećavao, čak štoviše smanjivao se. Linije su se zatvarale i u manjoj mjeri otvarale nove. Tijekom Covida-19 broj letova je opako pao. Wizz Air je prvo prekinuo sve letove na tri mjeseca, a onda je doslovce porezao bazu i letio tek par letova.

Prema zamaaeroData u VIII. mjesecu 2020. kompanija je letjela tek 33 sedmična leta, IX. mjesecu 23 semična leta, u XI. mjesecu te godine broj letova je bio tek 13 sedmično, niti dva dnevno, u XII. mjesecu imala je 18 semičnih letova. U IV. mjesecu 2021. Wizz Air je za Tuzlu letio 17 sedmičnih letova, u VIII. mjesecu 41 seedmični let, u XII. mjesecu 16 letova, čak i manje nego godinu dana prije. U IV. mjesecu 2022. kompanija je letjela 25 letova sedmično, u VIII. 38 letova, i manje nego 2021, u XII. 34 leta, te konačno u IV. mjesecu 2023. 42 sedmična leta. Još uvijek daleko od 2018. ali ipak značajan broj letova. Kako je tada letio i Ryanair za Tuzlu to je bilo 49 sedmičnih letova.

Ovog ljeta Wizz Air je konačno povećao broj letova pa je letio 47 tjednih letova na 15 linija, što je brojka koju je imao i 2018. Konačno kompanija se vratila na stare brojke. Najviše letova Wizz Air je imao za Memmingen njih 6 sedmično, te za Basel, Dortmund i Hahn po 5. Ovo je značilo 416 mjesečnih letova (u oba smjera) sa ponuđenih 74.800 sjedala.

I onda hladan tuš. Kompanija od 12.9. zatvara bazu, a dva aviona će prebaciti na druge baze. Kompanija će nastaviti letjeti samo za Basel koji je smanjen sa 5 na 3 leta, za Dortmund koji je smanjen sa 5 na 3 leta, za Hahn koji je smanjen sa 5 na 2 leta i Memmingen koji je smanjen sa 6 na 3 leta. Kompanija ukida Beč, Berlin, Billund, Cologne, Eindhoven, Friedrichshafen, Gothenburg, Baden Baden, Malmo, Nuremberg i Stockholm Skavstu. Većinu letova prekida 31.8, ostatak 15.9. a samo Eindhoven će operirati do 29.9. To znači da je Wizz Air porezao ogromnih 36 tjednih letova za Tuzlu i nastavlja letjeti na samo 4 linije i 11 sedmičnih letova, tek u prosjeku 1,5 let dnevno.

Wizz Air je objavio da će putnici dobiti 100% povrata novca ili 120% kroz kredit kompanije za buduće letove (vaučer) ili alternativni let. Naravno, otkazivanja su više nego 15 dana prije leta i nema kompenzacija. I puca Wizz Airu za putnike, njihove planove i obveze. Kako će se putnici koji su kupili kartu za malo više od mjesec dana sada snaći? Koliko će ih to koštati sada? Briga Wizz Air. Iskreno nakon otkazivanja baze u Sarajevu i Tuzli, ali i brdu drugih gradova diljem Europe nakon samo mjesec ili manje dana prije leta, ja više kartu sa Wizz Airom ne bih kupio ni za što na svijetu. Možda 15 dana prije puta, ako i to. Wizz Air je ponudio zaposlenicima da lete iz drugih baza. Odlično, pa što je promijeniti život iz korijena, ostaviti obitelji, prijatelje, rodbinu, stanove…

Wizz Air je ukinuo bazu u Sarajevu 1.11.2022. također tek par dana prije, prekinuvši letjeti sve linije osim Abu Dhabia i Londona (na proljeće je ukinut i London). Ni Sarajevo, kao ni Tuzla, nije imalo ni najmanje ideju da bi im se isto moglo dogoditi.

U Banja Luci ove zime Wizz Air ukida 2 od 4 linija i to za Hamburg (letio 2 leta sedmično), Stockholm Skavstu ukida već 28.8. (također 2 leta sedmično), a Malmo je već ukinuo (3 leta tjedno) ranije tijekom ljeta. Kompanija će letjeti za Basel (3 sedmična leta) i Dortmund (2 leta), dakle sa 9 letova kompanija je pala na 5 letova sedmično. Prema zamaaeroData Wizz Air je u IV. mjesecu ove godine imao 12 letova sedmično za Banja Luku na 5 linija, dok je prošle zime letio 8 sedmičnih letova na 4 linije. Opako rezanje. Kompanija nije pokrenula letove za Mostar iako je ugovor već potpisan. Evidentno Wizz Air napušta BiH i ostaje sa tek simboličnim letovima u Sarajevu, Tuzli i Banja Luci. U ove tri zračne luke Wizz Air će ove zime imati tek 25 letova sedmično na 8 linija. Postavlja se pitanje zašto?

Kakve će to imati posljedice za Tuzlu

Aerodrom Tuzla je izjavio da je iznenađen ovom odlukom i da nisu pojma imali da će se isto desiti. Aerodrom kaže da je izgovor Wizz Aira optimizacija letova, te da će avione prebaciti u Tiranu. OK, lakonski odgovor koji uvijek daju i koji nam ništa ne govori.

Ono što je najgore je da je Wizz Air uvjeravao aerodrom da će im bazirati i 3. avion te ih natjerao da radi toga naprave 3. gate. Što aerodrom upravo dovršava. Tražili su i osvjetljivanje centralne linije za koju je aerodrom osigurao sredstva.

I tu je glavni problem. Aerodrom je od 2019. konstantno mijenjao direktore. I obećavao Wizz Airu sve što je kompanija tražila. Tako je natječaj za gate 3 bio obećan još 2020, pa je natječaj raspisan krajem 2021, no ipak se isto nije realiziralo nego se planirao provizorni 3. gate do proljeća 2022. No, ni to nije realizirano radi još jedne smjene direktora. Novi direktor ponavlja natječaj za 3. gate obećava dovršetak radova do najkasnije III. mjeseca, no ni danas gate još nije dovršen. Jednako tako se već više od tri godine obećava osvjetljivanje centralne linije. Ovo je posebno važno tijekom zime kada Tuzla ima problema sa maglom. Wizz Air ovaj problem naglašava kao presudan. Wizz Air je radi problema sa maglom i snijegom tijekom zima znao imati i 3. avion u Tuzli kako bi umanjio posljedice kašnjenja letova. No, nit osvjetljenje centralne linije se nije desilo. Aerodrom i dalje samo obećava, tvrdi da su iznašli sredstva, ali od toga ništa. Atrij aerodroma se gradi već godinama i nikako da se dovrši. Novi direktor Dževad Haličević je obećao da će i atrij biti gotov do III. mjeseca no i to se nije desilo. Opako kasne i radovi na parkiralištu. Dakle, aerodrom samo obećava, godinama obećava i ništa se ne realizira. I onda se čude zašto je Wizz Air digao ruke i povukao se?

Treba se postaviti i pitanje je li ovaj odlazak radi takse BHDCA od 1,50 EUR. Radi toga je iz Tuzle otišao Ryanair, a radi istog iznosa opako su smanjili broj letova Ryanair i Wizz Air u Podgorici ove zime. LCC tako reagiraju na povećane izdatke. Ako je Tuzla pala na koljena radi 1,50 EUR onda i te kako treba na odgovornost pozvati sve odgovorne. Koji god da je razlog, ovo se desiti nije smjelo, Tuzla je morala iznaći rješenje, kakvo god ono bilo, i nije smjela ovo dozvoliti. Sada će gubici za ogromnu logistiku i infrastrukturu i višak zaposlenih biti daleko veći. I da, zbog ovog treba management, poglavito direktor snositi odgovornost.

Aerodrom kaže da je ovo prilika i da će naći druge prijevoznike koji će naknaditi Wizz Airov gubitak. Da baš! Koje to druge kompanije? Ryanair je dva puta dolazio u Tuzlu i odustao. Zar Tuzla misli da će doći i treći puta? EasyJet, Transavia, Eurowings, Vueling ili Norwegian nemaju šanse doći u Tuzlu. Eurowings bi još i imao smisla, ali njih je Lufthansa porezala i oni ne otvaraju puno novih linija. Konačno, ako se odluče za nove linije u ovom području prije će to učiniti u Osijeku gdje su već letjeli i koji ima bitno više potencijala. Jedina mala šansa je Norwegian, no on leti za Sarajevo i Beograd i teško će se odlučiti za još jedan aerodrom u blizini.

Dakle, koje to kompanije može privući Tuzla? Možda Pegasus za Istanbul i to je to. Kraj priče. Dakle, aerodrom priča bajke. Uostalom, što je aerodrom do sada čekao sa drugim kompanijama? Koliko sam puta ponovio da se sva jaja ne stavljaju u istu košaru. Još 2018. sam tadašnjem direktoru aerodroma Tuzla na jednom kongresu javno rekao da jako riskiraju što rade sa samo jednom kompanijom i da se sva jaja ne stavljaju u jednu košaru. I eto sada posljedica. Do vraga. Sada će aerodrom krenuti u traženje novih kompanija? A kog ste vraga do sada čekali? Zašto ste izgubili Ryanair? Majko mila!

I što će sada aerodrom sa izgrađenom infrastrukturom? Za koga je ona napravljena? Što će im treći gate, toliki terminal, koga će staviti u anex (sigurno da će sada biti daleko manje rent’a’car poslovnica)? Zašto je utučen tolik novac? Što će sa velikom logistikom? Što će sa ogromnim brojem zaposlenika? Hoće li sada dijeliti otkaze ili će imati puno previše zaposlenika i nadati se da će kanton i država plaćati minuse i plaće radnika koji ne rade ništa?

Na ovoj situaciji sa Tuzlom će sada najviše profitirati Beograd i Sarajevo. Putnici će se odlučivati za Sarajevo koji je najbliži Tuzli (2 sata i 119 km), gdje mogu letjeti sa LCC (Norwegian, Wizz Air, Eurowings, Pegasus, flydubai…), ali i legacy carrierima (Lufthansa, Turkish, Austrian, Swiss, Air Serbia, Croatia, Qatar, LOT…). No, letjet će i iz Beograda koji je na samo 3 sata vožnje (205 km), a koji ima velik broj LCC (pa i 4 aviona Wizz Aira), te legacy carriera. No, profitirati će i Banja Luka koja zimi ima 9 linija Ryanaira i Wizz Aira, te jednu liniju Air Serbie, Osijek (poglavito po pokretanju letova Ryanaira), pa čak i Zagreb (3:45 sati vožnje).

Tuzla će izgubiti 3.744 letova godišnje, što je kapacitet od 696.384 sjedala. Ovo je bar 600.000 izgubljenih putnika. Tuzla će sada imati oko 179.000 putnika godišnje. Jako loše. Ovako malo putnika Tuzla nije imala ni u najgoroj Covid-19 2020. godini, a zadnji puta tako malo putnika imala je 2014. godine. Prisjetimo se da je 2022. Tuzla imala 474.336 putnika, a u prvih pola godine 2023. Tuzla je ostvarila već 359.752 putnika, dok je 2019. imala čak 592.083 putnika.

Kako god ovo je tragično za Tuzlu. Istinski tragično. Tuzla sada više nema alternative. Može pokušati tek djelomično umanjiti štetu davanjem daleko većih kompenzacija Ryanairu koji ako se vrati i 3. puta u Tuzlu imat će možda 3-4 linije sa 8-9 sedmičnih letova, te se može opako potruditi da Pegasus dođe sa 3 sedmična leta. Ako se sve to desi, a teško da će se desiti, biti će još jako daleko od onog što je Wizz Air imao u Tuzli. Šteta je nastala, nazad nema, ona je nepopravljiva. Odgovornost i te kako postoji. No, isto neće pomoći ni putnicima, ni Tuzli, ni BiH – zaključuje.

