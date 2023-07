U Bosni pretežno oblačno, u Hercegovini vedro

Danas u Hercegovini pretežno sunčano. Više oblačnosti na sjeveru Hercegovine. U Bosni veći dio dana umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Razvedravanje u poslijepodnevnim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 28°C, na jugu zemlje od 31 do 34°C.

U Sarajevu prije podne pretežno oblačno. Smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura zraka oko 25°C.

U ponedjeljak, 31.07.2023., u Hercegovini pretežno sunčano. Više oblačnosti na sjeveru Hercegovine. U Bosni veći dio dana umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Razvedravanje u poslijepodnevnim satima. Po kotlinama i uz riječne tokove u jutarnjim satima će biti i magle. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 17°C, na jugu zemlje do 22°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 29°C, na jugu zemlje od 30 do 34°C.

U utorak, 1.08.2023., u Bosni i Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jače naoblačenje sa sjeverozapada koje će usloviti padavine tokom noći na srijedu. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33°C.

U srijedu, 2.08.2023., u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine. Prije podne sjevernog i sjeveroistočnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18°C, na jugu zemlje do 23°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29°C, na jugu zemlje do 32°C.

U četvrtak, 3.08.2023., u Bosni i Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni u jutarnjim satima će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18°C, na jugu zemlje do 21°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35°C, pišu Vijesti.ba.

