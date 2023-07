U DRUGOM DIJELU DANA NAOBLAČENJE I LOKALNI PLJUSKOVI: DA LI ĆE SE TAKVO VRIJEME ZADRŽATI NAREDNIH DANA?

U drugom dijelu dana porast naoblake u Bosni praćen pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 34 stepena.

Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje naoblake tokom poslijepodneva. U jutarnjim satim po kotlinama Bosne može biti magle. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroisotčni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 26, a dnevna od 26 do 32 stepena.

U utorak pretežno sunčano. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni.

U srijedu sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34 stepena. prenosi hayat

