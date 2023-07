Evo kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

Više oblačnosti na sjeveru Hercegovine. U Bosni većinom umjerena naoblaka. U centralnim i istočnim područjima prije podne može biti i pretežno oblačno vrijeme.

Po kotlinama i uz riječne tokove u jutarnjim satima će biti i magle. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13°C, na jugu zemlje od 15 do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 27°C, na jugu zemlje do 30°C.

Petak: U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U centralnim i istočnim područjima Bosne po kotlinama i uz riječne tokove u jutarnjim satima će biti magle. Vjetar slab zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14°C, na jugu zemlje do 19°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32°C.

Subota: U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33°C.

Nedjelja: U Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U Bosni sunčano prije podne. U poslijepodnevnim i večernjim satima širom Bosne su mogući jači lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine većinom jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 17°C, na jugu zemlje do 21°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34°C.

Facebook komentari