U BiH temperature danas i do 40 stepeni, sutra promjena vremena

Temperature zraka u 08 sati: Bjelašnica 14; Ivan Sedlo 17; Široki Brijeg 18; Bugojno, Livno 19; Bihać, Sanski Most, Sarajevo, Tuzla, Zenica 20; Gradačac 24; Mostar, Stolac 25 te Neum 27 stepeni.

Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 945 hPa, za 2 hPa je niži od normalnog i lagano opada.

Danas će u BiH preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 32 do 38, na sjeveru i sjeveroistoku Bosne lokalno i do 40 stepeni.

U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme. Dnevna temperatura oko 35 stepena, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Crveno upozorenje izdato je za sjeverne, sjeveroistočne i lokalno centralna područja Bosne za danas, za period od 11 do 17 sati.

U ostalim krajevima, temperatura će ići do 38 stepeni te je zbog toga u većem dijelu BiH upaljen narandžasti meteoalarm.

U utorak 25.07.2023., sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne pljuskovi i grmljavina su mogući u sjevernim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. U sjevernim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim područjima Bosne povremeno jaki do olujni udari vjetra. Jutarnja temperatura zraka od 20 do 26, na jugu i sjeveru zemlje do 28, a dnevna od 32 do 38 °C.

U srijedu 26.07.2023., pretežno oblačno i osjetno svježije vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U sjeveroistočnim, istočnim i djelimično centralnim područjima Bosne očekuje se jače grmljavinsko nevrijeme, praćeno obilnijim padavinama, jakim udarima vjetra, lokalno i gradom. Prama kraju dana postepeni prestanak padavina i smanjenje naoblake. Vjetar slab do umjeren u Bosni zapadni i sjeverozapadni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 30 °C.

U četvrtak 27.07.2023., pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 32 °C, piše FENA.

