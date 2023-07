U BiH sutra sunčano uz umjerenu oblačnost, poslijepodne lokalni pljuskovi

Poslijepodne lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom su mogući u centralnim, istočnim, jugozapadnim područjima Bosne i na sjeveru Hercegovine.

Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 28, a dnevna od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusa.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom poslijepodneva su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 20, a dnevna oko 33 stepena.

U Bosni i Hercegovini danas je bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Do kraja dana i tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. U sjevernim područjima Bosne je moguće jače grmljavinsko nevrijeme.

Temperature zraka u 14 sati: Bjelašnica 18; Bihać 25; Bijeljina, Doboj, Srebrenica, Tuzla 27; Banja Luka, Prijedor, Sokolac 28; Bugojno, Sarajevo, Zenica 31; Široki Brijeg 33; Trebinje 35; Neum 37 i Mostar 38 stepeni, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, pišu Vijesti.ba.

