Savjetnica Dodika napala Konakovića, navodno odbio dostaviti pismo od Cvijanović

Babić je kazala da unutar MVP-a postoji “ratna bošnjačka radikalna struktura, sa novim još radikalnijim državnim službenicima”, i da tu se ništa ne može i neće promijeniti.

“To što sada radi Konaković nije ništa novo, jer datira od uspostavljanja tog dejtonskog ministarstva, mada je prvih pet godina bio neki privid da će ličiti na zajedničko ministarstvo”, rekla je Babić, reagujući na odbijanje Ministarstva vanjskih poslova BiH da generalnom sekretaru UN-a Antoniju Guterresu ne proslijedi pismo članice Predsjedništva BiH Željke Cvijanović, tada u svojstvu predsjedavajuće.

Prema njenim riječima, to što MVP “ne dostavlja dopise zvaničnika Republike Srpske nije ništa novo”, međutim ovaj put to “ministar i potvrđuje i ide korak dalje da on određuje šta ide, a šta ne”.

“Posebno zabrinjava činjenica da u Ministarstvo vanjskih poslova stižu i informacije koje se tiču BiH, bezbjednosne, ekonomske, političke, koje treba da budu distribuisane nadležnima i u BiH i u entitetima. Ako ministar i to cenzuriše, onda smo u velikom problemu”, rekla je Babić.

Predsjedavajuća Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, navela je SRNA, zatražila je od generalnog sekretara UN-a Antonija Guterresa da se iz UN “dostave relevantni dokumenti od značaja za BiH”, odnosno odluku Vijeća sigurnosti UN-a o imenovanju Christiana Schmidta na mjesto visokog predstavnika u BiH u skladu sa Aneksom 10 Opšteg okvirnog sporazuma za mir (Dejtonskog sporazuma) iz 1995. godine. prenosi n1

