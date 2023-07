U BIH sunčano, temperatura i do 40 stepeni

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40°C.

U Sarajevu sunčano. Najviša dnevna temperatura zraka oko 37°C.

Bioprognoza nepovoljna, visoke temperature zraka loše će djelovati na većinu populacije

Biometeorološka prognoza za danas je nepovoljna.

Dugotrajni period visokih temperatura zraka loše će djelovati na većinu populacije, naročito na hronične bolesnike i meteoropate koji se trebaju maksimalno suzdržavati od fizičkih aktivnosti.

Dodatni problem predstavljat će nedostatak svježine u noći što će usloviti lošiji san.

Neophodno je postupati u skladu sa preporukama nadležnih institucija i provoditi mjere zaštite od vrućine i sunčevog zračenja, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.

FHMZ izdao crveno upozorenje do 19. jula zbog ekstremno visokih temperatura zraka

Federalni hidrometeorološki zavoda (FHMZ) izdao je crveno upozorenje za Bosnu i Hercegovinu zbog ekstremno visokih temperatura zraka.

Crveno upozorenje je izdato od 16. do 19. jula od 12:00 do 18:00 sati, kada će vrijednosti temperatura zraka biti od 34 do 40 stepeni.

Iz FHMZ apeluju na stanovništvo da poduzme adekvatne mjere, planira svoje aktivnosti u skladu sa prognoziranim vrijednostima ekstremno visokih temperatura te da postupi po preporukama ljekara i Zavoda za javno zdravstvo.

Prognoza za naredne dane

U utorak, 18.07.2023., u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 21°C, na jugu zemlje do 26°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 37°C, na jugu zemlje do 39°C.

U srijedu, 19.07.2023., veći dio dana će preovladavati pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim i večernjim satima lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom su mogući u sjevernim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 21°C, na jugu zemlje do 26°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39°C.

U četvrtak, 20.07.2023., u Bosni djelomično vedro. Jači pljuskovi se očekuju u jutarnjim satima, s tim što lokalnih pljuskova može biti veći dio dana. U Hercegovini i jugozapadu Bosne pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine, u Hercegovini i jugozapadu Bosne jugozapadnog smjera. U većem dijelu Bosne vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 19°C, na jugu zemlje do 25°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 32°C, na jugu zemlje od 34 do 38°C, pišu Vijesti.ba.

Facebook komentari