Schmidt: Nadam se da će 11. juli naredne godine službeno biti Dan žalosti

Prisutne su brojne domaće i inostrane zvanice, a prisutnim se među prvima obratio Visoki predstavnik Christian Schmidt.

“Moramo razumjeti i moramo žaliti. Lekcije iz Srebrenice se nikada ne smiju zaboraviti ali, nažalost, često vidimo da se zaboravljaju. Međunarodna zajednica na ovom mjestu, prije 28 godina, nije dala doprinos pravdi, nije omogućila budućnost za mlade naraštaje u ovoj zemlji. Iz tog razloga, današnji dan je prava prilika da obilježimo ono što se desilo, ali i okrenemo ka budućnosti. Jedan dio toga je sjećanje na dešavanja u Srebrenici 95. i da te poruke prenesemo na mlađe naraštaje. Lakše je to učiniti nego reći. Zašto? Zato što to potiče snažne rasprave. Ne govorim samo o onima koji su danas ovdje u Potočarima, nego na one koji nisu, koji negiraju. Te dvije strane moraju sarađivati zbog budućnosti mladih naraštaja”.

“Da bi pomirenje u društvu bilo efikasno, ključne su istina, pravda i garancija da se ovo više nikada neće desiti. Važna je edukacija, obrazovanje koje će govoriti o patnjama svih žrtava. To je ključno. U tom smislu, Memorijalni centar koji raste i napreduje, treba postati ključna institucija u ovoj zemlji, ali i u Evropi, jer kroz edukaciju može pomoći pomirenju i spriječiti ponavljanje užasa iz prošlosti”.

Schmidt se potom obratio Muniri Subašić, predsjednici Udruženja “Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa”.

“Munira, vi ste jučer uputili apel da 11. juli i službeno postane Dan žalosti. S tim se apsolutno slažem. Znam šta u Njemačkoj znači kada obilježavamo Dan sjećanja na holokaust, zato pozivam sve međunarodne zajednice da podrže ovu inicijativu. Nadam se da će naredne godine, kada budemo obilježavali 29. godišnjicu, ovaj dan bude službeno Dan žalosti”.

“Oni koji negiraju genocid nanose štetu cijelom čovječanstvu. Historija koja se uči u školama je teret za mlade naraštaje u smislu onoga što se dešavalo i moramo se time pozabaviti. Zato pozivam sve one da procesuiraju negiranje genocida i glorificiranje ratnih zločina. Zahvaljujem bavarskom glavnom tužiocu i njegovim saradnicima koji su došli ovdje. Važno je da su ovdje, da pruže podršku. Da se svjetski tužioci pridruže i i pruže podršku kolegama tužiocima u Sarajevu mijenjaući statistiku po kojoj nijedna optužnica nije podignuta”.

Schmidt je istakao i važanost registracije ratnih zločina i zločinaca i da je izrazito bitna u smislu pravde za žrtve. Rekao je da pozdravlja da ministar pravde i predstavnici rezidualnog mehanizma ostvaruju saradnju i da je spreman dati doprinos kako bi zakonski jasno utvrdili da osuđeni ratni zločinci nemaju mjesto u javnom prostoru u našoj zemlji.

“Iz toga razloga sam stava da trebamo proširiti zakonske odredbe, pa da počinioci ratnih zločina ne mogu imati pravo da obavljaju javne funkcije. To treba biti utvrđeno zakonskim propisima. Ne mogu biti prerušeni vukovi u janjećoj koži. Njihova moralna dužnost je da se izvine, a da žrtve su te koje odlučuju hoće li oprostiti ili ne”, rekao je Schmidt, pišu Vijesti.ba.

