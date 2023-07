Ministarstvo vanjskih poslova Austrije: Sjećamo se hiljada nevinih žrtava

Danas, kada obilježavamo 28 godina od genocida u Srebrenici, sjećamo se hiljada nevinih žrtava, objavilo je Ministarstvo vanjskih poslova Austrije.

– Kao pouzdan partner, Austrija ostaje snažno opredijeljena za podršku uspostavljanju otvorenog, tolerantnog i mirnog društva u Bosni i Hercegovini – navelo je ovo ministarstvo na Twitteru.

Today, as we mark 28 years since the genocide of #Srebrenica, we remember the thousands of innocent victims.

As a reliable partner, Austria remains strongly committed to supporting the establishment of an open, tolerant & peaceful society in Bosnia and Herzegovina!

— MFA Austria (@MFA_Austria) July 11, 2023