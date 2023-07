Objavljena prognoza do 24. jula: Evo kad će opet biti kiše, ali i blagi pad temperatura

Kako navode, polje malo povišenog zračnog pritiska kao i dominantna topla zračna masa sa juga uslovljava stabilno vrijeme i natprosječno visoke temperature zraka.

Širom Bosne i Hercegovine, do četvrtka 13. jula, prognozira se stabilno i sunčano vrijeme. U periodu od 13. do 15. jula, u Bosni, posebno u centralnim i sjevernim predjelima, moguća je slaba i povremena kiša.

U ostatku zemlje, sve do kraja prognoznog perioda, očekuje se stabilno, sunčano i toplo vrijeme.

Narednih 10 dana temperature zraka prognoziraju se iznad prosjeka za ovaj period godine. U Bosni, te na planinskom sjeveru Hercegovine, tokom jutra vrijednosti temperatura očekuju se od 15 do 20 °C, dok se u ostatku Hercegovine prognozira od 21 do 26 °C. U istom periodu, maksimalne dnevne temperature zraka u Bosni kretaće se od 31 do 36, na jugu zemlje do 39 °C.

Od 19. jula izgledan je blagi pad vrijednosti temperatura zraka. Jutarnje u Bosni očekuju su od 14 do 19, u Hercegovini od 20 do 25, danju u Bosni do 29, u Hercegovini do 36 °C. prenosi radiosarajevo

