Objavljena detaljna vremenska prognoza za narednu sedmicu

Naime, kako se navodi u Bosni će do kraja sedmice preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

“U popodnevnim satima, naročito u srijedu i četvrtak izgledni su pljuskovi i grmljavina, lokalno je moguće i nevrijeme. Na jugu Hercegovine pretežno sunčano, uz umjerenu oblačnost. Izgledi za kišu i pljuskove su mali, osim u srijedu kada se i na ovom području očekuju kratkotrajne padavine. Osim dužih sunčanih intervala na jugu zemlje će puhati i umjereno jugo, koje će usloviti i nešto više dnevne temperature zraka u odnosu na prosjek. Za dane vikenda na čitavom prostoru Bosne i Hercegovine umjereno oblačno i stabilnije vrijeme”, navodi se.

Potom su dodali:

“Jutarnje temperature zraka varirat će od 14°C do 19°C u Bosni, na jugu Hercegovine do 23°C. Najviše dnevne temperature pretežno između 24°C i 30°C, u Hercegovini lokalno i do 33°C. Početkom naredne sedmice preovladavat će stabilno i pretežno sunčano. Pred kraj prognoznog perioda moguća je slaba kiša u centralnim i sjevernim krajevima naše zemlje”.

Facebook komentari