Mehmedović u jeku kampanje za šefa SDA napao Izetbegovića zbog Schmidta

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta BiH i član SDA Šemsudin Mehmedović više ne bira riječi za stranačkog šefa, pa je napao Bakira Izetbegovića i zbog podrške Christianu Schmidtu.

“Uvaženi predsjedničke, znate li jeste li došli ili pošli? U ovako teškim trenucima za BiH vi se bavite nekim temama na neprincipijelan način – to nije liderstvo! Do jučer ste tjerali zapadnjake i OHR iz BiH, a danas sve pozivate da stanu čvrsto iza OHR-a. NE znam jesu li to prvi znaci demencije ili totalne političke pogubljenosti, ali čovjek koji pravi takve gafove i obrate ne može biti predsjednik stranke kakva je SDA”, smatra Mehmedović.

On je dalje nastavio: “Ili ćemo do podne tjerati OHR, a popodne čvrsto stajati iza Schmidta?”.

“Mislim da je Schmidt posljednjim odlukama potpuno determinisao i porazio u potpunosti dementnu strategiju predsjednika SDA. Ovim odlukama Schmidta predsjednik SDA je doživio teški poraz, a pred narodom i članovima stranke sebe ogolio kao nedosljednog i sa vrlo pogubnim političkim procjenama. Bošnjake je uveo u sukob sa zapadom i onda poziva Trojku da stane iza odluka OHR-a”, dodao je.

Dotakao se i unutarstranačke kampanje za predsjednika SDA.

“Ako ste već otvorili kampanju unutar SDA, onda sam istu očekivao na principijelnoj osnovi, bez ‘niskih udaraca’. Razumijem ja da ući u ring znači i zadobiti poneki udarac, ali ako iskreno volite SDA kako se predstavljate, onda morate shvatiti da stranka nije ničije naslijeđe pa ni Vaše, već svih dobronamjernih i čestitih članova SDA koji su je čuvali i gradili godinama. Zbunjujete čak i svoje odane tekstopisce jer ste do juče sve, koji drugačije misle, proglašavali izdajnicima, a danas njihove poteze hvalite. Baš čudno! Bilo bi dobro ponekad se osvrnuti na kongresna dokumenta i odluke, zaključke i vidjeti da li se uopće poštuju odluke najvišeg organa stranke i ko izdaje politiku SDA i stranku!? Da li Mehmedović ili Izetbegović?”, kazao je.

Mehmedović je stava da Izetbegović nema dostojanstva da podnese ostavku na poziciju predsjednika SDA nakon što je izgubio u utrci za člana Predsjedništva BiH

“Da sadašnji Predsjednik ima demokratskog kapaciteta i dosljednosti podnio bi ostavku nakon niza neuspjeha kojima je pokazao da nema viziju, mudrost, i političko znanje koje je neophodno lideru. Start kampanje koju je poveo je neprincipijelan i neodgovoran prema SDA”, poručio je.

Ovo je samo dio odgovora Mehmedovića nakon što ga je Izetbegović prozvao u intervju za Faktor. Između ostalog, Izetbegović je kazao da je po Mehmedoviću aktuelni predsjednik SDA kriv za sve, ali da Mehmedović nikada do sada nije upozoravao na loše politike.

“Ne, dapače, davao je komplimente tokom kampanje. Zna dobro Šemsudin kako stoje stvari, ali on se nudi Dodiku, Čoviću, ‘Trojci’, strancima, očekuje da ga pomognu u preuzimanju SDA. To su njegove prastare ambicije. I nije problem u ambicijama, problem je u izdaji vlastite stranke i patriotskih politika koje ona hrabro i uporno vodi sve vrijeme. I koje, vidi se zorno ovih dana, nemaju alternativu”, rekao je Izetbegović.

Izetbegović se tako referirao na nedavni Mehmedovićev intervju za Klix.ba u kojem je kazao da se boji potpune marginalizacije Bošnjaka/Bosanaca i da Bakir Izetbegović treba podnijeti ostavku jer su ga nadigrali Dragan Čović i Milorad Dodik, kao i stranci čime je, kako je kazao, pokazao da nije lider budućnosti.

